Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil sono negativi al Covid-19

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Ferragni e il suo fidanzato Luca Vezil non hanno contratto il Covid. Dopo che i Ferragnez hanno annunciato di essere positivi, la coppia si è sottoposta a un tampone rapido, che ha dato esito negativo.

L'annuncio del risultato del tampone

Via Instagram, la sorella minore di Chiara Ferragni ha fatto sapere che lei e il suo fidanzato sono risultati negativi al Covid. La coppia si è sottoposta a un tampone rapido fai da te, con uno dei kit appositamente pensati, e Valentina ha condiviso la foto del risultato. Il test mostra una sola linea in corrispondenza della lettera C, che sta a indicare la negatività. L'ultima volta che Valentina ha visto Chiara Ferragni e Fedez è stato poco prima di Natale, quando tutta la famiglia Ferragni si era riunita in uno chalet sulle Dolomiti per trascorrere le feste. In quell'occasione, però, i coniugi Ferragnez avevano deciso di fare rientro a Milano prima del tempo per tutelare la salute della piccola Vittoria che, seppur negativa al Covid, aveva la febbre.

Storia Instagram di Valentina Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid ma asintomatici

Il 27 dicembre, via Instagram, i Ferragnez hanno annunciato ai loro milioni di follower di aver contratto il virus. In questi giorni sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che sui social stanno annunciando la loro positività al Covid, da Jovanotti a Walter Nudo, l'influencer Camihawke. Chiara Ferragni e Fedez, entrambi vaccinati con terza dose, hanno spiegato che Vittoria e Leone sono negativi e stanno bene: "Leone e Vittoria per ora stanno bene, restiamo con le mascherine in casa per tutelarli". Ora stanno trascorrendo il loro periodo di quarantena in casa, con le mascherine, stando attenti a non contagiare i figli anche se per accudirli non possono mantenere le distanze di sicurezza.