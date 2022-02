Valentina Ferragni cambia look e scurisce i capelli: “Più naturale, più elegante, più me” Valentina Ferragni ha cambiato look: “Volevo qualcosa di più naturale, più elegante, più me. Ancora biondo, ma meno giallo” ha scritto mostrando ai follower la nuova chioma luminosa.

A cura di Giusy Dente

Tempo di cambiamenti, per Valentina Ferragni. Dopo aver annunciato un cambio look nelle Instagram Stories, ha svelato a fan e follower il risultato finale della trasformazione, che ha a che fare coi capelli. La sorella di Chiara Ferragni si è affidata a Patti Bussa, una hair stylist che ha spesso curato la sua chioma, Creative director e proprietaria del salone milanese Blanche. C'era lei dietro una delle acconciature sfoggiate dalla 29enne alla Paris Fashion Week. A una delle sfilate parigine a cui ha preso parte, quella di Fendi nello specifico, l'influencer e imprenditrice ha sfoggiato una coda bassa di tendenza, impreziosita da un sottile elastico nero intrecciato. Stavolta il nuovo hair style ha invece a che fare col colore.

Il nuovo hair look di Valentina Ferragni

Prima una foto in bianco e nero con la semplice scritta ‘Cambiamenti', poi lo scatto a colori che rivela la nuova tonalità scelta da Valentina Ferragni per dare più carattere e più luce alla sua chioma. La 29enne non ha rinunciato al biondo a cui è tanto affezionata, anche se in passato ha sperimentato nuances diverse, più estrose.

Per un periodo ha sfoggiato sulla testa il rosa, in occasione della Milano Fashion Week 2019. Ha invece rivoluzionato il look in modo più drastico quando ha puntato sulle ciocche arcobaleno per una campagna pubblicitaria Mattel, presentandosi come una moderna Barbie particolarmente trendy.

Stavolta ha voluto che il colore dei suoi capelli la rappresentasse maggiormente. Ecco perché la scelta è caduta su una tonalità di biondo molto luminosa. Nelle Instagram Stories lo ha definito un biondo leggero (benché più scuro rispetto a prima) e molto naturale. Ai follower ha chiesto un parere su questa nuova versione di sé, in cui pare si riconosca di più, la sente più sua: "Volevo qualcosa di più naturale, più elegante, più me. Ancora biondo, ma meno giallo" ha scritto.