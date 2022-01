Tendenza coda bassa: il raccolto semplice da copiare a Valentina Ferragni L’acconciatura di tendenza da provare ora è la coda bassa come quella sfoggiata da Valentina Ferragni alle sfilate di Parigi: semplice ma d’effetto.

A cura di Federica Ambrogio

Per la sfilata di Fendi a Parigi, Valentina Ferragni ha scelto di indossare un raccolto semplice ma d'effetto: una coda bassa perfettamente ordinata e precisa con riga centrale abbinata a maxi orecchini. Un hair look facile da copiare anche a casa da realizzare sia nelle occasioni più importanti e formali che in quelle più easy, per sfoggiare un raccolto semplice ma impreziosito da qualche piccolo dettaglio copiando il look indossato dalla più piccola delle sorelle di Chiara Ferragni, che a Parigi ha invece scelto di sfoggiare sopracciglia scure e make up colorati per gli occhi.

La coda bassa di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, che solitamente porta i suoi lunghi capelli biondi sciolti e mossi oppure con una piega liscia e morbida ha scelto di sfoggiare un coda bassa per la sfilata parigina di Fendi. Un look semplice ma d'effetto, impreziosito da un sottile elastico nero intrecciato alla base della nuca che si sviluppa fino a metà coda, realizzando così un accessorio semplicissimo ma super trendy e facilmente replicabile anche a casa. La coda di Valentina è estremamente precisa e ordinata, con una riga centrale impeccabile e capelli luminosi e lucenti. Un look che sta bene a chi ha il volto ovale e proporzionato, ma anche a chi ha i lineamenti più spigolosi perché è in grado di addolcirli: in quest'ultimo caso la coda perfetta è morbida, vaporosa e spettinata.

Come fare a casa la coda bassa

Per copiare il look indossato da Valentina Ferragni a Parigi dovrai per prima cosa piastrare i tuoi capelli per ottenere un effetto liscio impeccabile e ordinato. Con l'aiuto di un pettine a coda crea poi la riga centrale che dovrà essere posizionata esattamente al centro del naso, in modo da essere perfettamente proporzionata al viso. I capelli andranno poi pettinati con cura da entrambi i lati della riga: se necessario potrai usare una cera per appiattirli e renderli più ordinati. Le ciocche dovranno seguire il movimento naturale del capello, senza essere pettinate all'indietro. Raccogli poi i capelli al centro della nuca, fermandoli appena sopra il collo: utilizza un elastico trasparente per creare la tua coda. A questo punto potrai poi attorcigliare un nastro alla base della coda, prima arrotolandolo su sè stesso e poi intrecciando un lembo sull'altro, copiando l'accessorio creato da Valentina.