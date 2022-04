Valentina Ferragni in versione fatina: il body trasparente ha solo una micro fascia sui capezzoli Valentina Ferragni è a Parigi e ha approfittato di una cena con gli amici per sfoggiare il capo più audace della primavera. Si tratta di un top completamente trasparente ma con una micro fascia che copre i capezzoli, lasciando l’under boob in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non può più essere considerata semplicemente la sorella minore di Chiara, è una vera e propria imprenditrice che ha dato vita a un brand di gioielli che porta il suo nome. Complici gli impegni come direttrice dell'azienda e gli shooting fashion di cui è protagonista, viaggia spesso in giro per il mondo con il suo staff ma non per questo lascia i followers "soli", anzi, ci tiene a documentare sempre tutto sui social. Da qualche giorno è volata a Parigi e ha approfittato di una cena con gli amici per sfoggiare il body must-have della primavera: è trasparente e ha una micro fascia che copre "il necessario".

Valentina Ferragni in celeste per la primavera

Quale migliore occasione di un viaggio a Parigi per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto sta facendo Valentina Ferragni, che su Instagram è più attiva che mai. Se nelle ultime ore è stata a Disneyland Paris con tanto di orecchie da Minni, ieri sera ha organizzato una cena con gli amici al Loulou Restaurant – Musée des arts décoratifs. Niente abiti da sera e accessori bon-ton, la sorella di Chiara si è trasformata in una fatina audace e glamour. Ha infatti infiammato i social con un body che lascia pochissimo spazio all'immaginazione e che è coordinato ai suoi meravigliosi occhi azzurri.

Valentina Ferragni in Not After Ten

Chi ha firmato il body fluo di Valentina Ferragni

Il body celeste di Valentina Ferragni è firmato Not After Ten, il brand fondato da Veronica Ferraro, una delle amiche più care di sua sorella Chiara. Si tratta del modello Sunrise, è in pizzo stretch di alta manifattura ed è caratterizzato da collo alto, maniche lunghe e una silhouette aderentissima e trasparente. A coprire i capezzoli c'è solo una micro fascia che lascia l'under boob in vista e che crea un effetto vedo-non vedo audace e sensuale. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 169 euro ed è disponibile in diversi colori, tutti fluo e vitaminici. In quante durante la primavera avranno il coraggio di osare con un capo tanto femminile e provocante?