Valentina Ferragni in montagna col fidanzato: quanto costa una notte nel rifugio di Courmayeur Valentina Ferragni e Luca Vezil si trovano a Courmayeur, presso l’Auberge de la Maison, un luogo che sembra appena uscito da una fiaba invernale. Ecco quanto costa soggiornarvi.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in montagna, assieme al fidanzato Luca Vezil. Con loro anche altri due amici, con cui i due si stanno godendo le bellezze del posto, sia culinarie che paesaggistiche. L'imprenditrice era stata in Trentino Alto Adige tra Natale e Capodanno e sulle Dolomiti per la Vigilia, testimoniando sui social le sue giornate e ovviamente i suoi look. Stavolta invece ha scelto Courmayeur e sta alloggiando assieme agli altri presso una struttura esclusiva che sembra appena uscita da una fiaba.

Valentina Ferragni a Courmayeur

La sorella di Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcuni scatti realizzati del meraviglioso luogo dove si è momentaneamente trasferita assieme al fidanzato Luca Vezil. La coppia si trova a Courmayeur, presso l'Auberge de la Maison. La dimora alpina a 1300 metri d'altezza risponde al freddo della neve e ai profumi penetranti dei boschi con degli ambienti interni in cui è invece possibile respirare tutto il calore che solo uno chalet di montagna può offrire.

Instagram @lucavezil

Stampe d’epoca alle pareti, arredamenti in legno invecchiato, tessuti pregiati, oggetti di artigianato: tutto è curato nei minimi dettagli sia ne Le Petit Abri che ne Lo Chalet , che sono i salotti dell’Auberge. Stessa calorosa accoglienza, nel pieno rispetto della tradizione alpina, anche nelle camere e nelle suites. Alcune si ispirano a vere proprie baite di montagna, altre hanno uno stile più romantico e tutte affacciano su paesaggi innevati di grande fascino. Il prezzo varia a seconda della tipologia e dei servizi offerti (colazione, mezza pensione).

Instagram @valentinaferragni

La Junior Suite, per esempio, è dotata di idromassaggio mentre la Suite Rocher ha in più sia una vasca panoramica che una spettacolare ‘vista incorniciata' sul Monte Bianco attraverso una finestra esposta direttamente sulle vette innevate. Un soggiorno di una sola notte per due persone in questo periodo può andare dai 400 ai quasi 800 euro. La struttura dispone anche di una Spa, un vero e proprio angolo di pace dove rilassarsi tra massaggi, piscina, idromassaggio e rituali di bellezza di ogni tipo. Nel ristorante e nel bar è invece possibile invece gustare le specialità del posto. Valentina Ferragni e Luca Vezil, per esempio, si sono concessi una cenetta a base di fonduta e una colazione ricca di dolcetti e biscotti, come hanno mostrato su Instagram.