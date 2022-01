Valentina Ferragni con la manicure a cuori: la nail art must-have dell’inverno è chic e romantica Valentina Ferragni ha fatto la manicure e non ha potuto fare a meno di mostrare il risultato finale sui social. La sua nuova nail art è con dei piccoli cuori sulle unghie e ha tutte le carte in regola per diventare il must-have più chic e romantico dell’inverno 2022.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono la famiglia più amata dei social e, complice il successo della serie di Amazon Prime Video a loro dedicata, negli ultimi mesi hanno visto i followers aumentare ancora di più. Valentina Ferragni è la più piccola delle sorelle cremonesi e, nonostante non abbia raggiunto neppure i 30 anni, è già una vera e propria imprenditrice che gestisce un brand di gioielli tutto suo. Così come la sorella Chiara, inoltre, è una fashion influencer e le basta un solo scatto postato su Instagram per lanciare mode e tendenze. È proprio quanto successo nelle ultime ore: Valentina ha mostrato la sua nuova manicure a cuori, imponendo la nail art must-have dell'inverno 2022.

La manicure con i cuori di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha rinnovato il suo look per l'inverno: è partita dalla nail art, che è stata capace di aggiungere un tocco chic e super romantico al suo stile. Si è rivolta al suo salone di bellezza di fiducia, Ministry of Nails Milano, e si è fatta rifare la manicure. Ha puntato tutto su delle unghie a mandorla color nude e su ogni dito ha fatto aggiungere un cuoricino colorato dipinto. Le nuance scelte per i cuori sono tutte diverse, vanno dal bianco del pollice al fucsia scuro del mignolo, così da creare un adorabile effetto sfumato. Nella didascalia del post social dedicato alla nail art ha scritto "Qualcuno è pronto per San Valentino", lasciando intendere che sfoggerà questa manicure almeno fino alla festa degli innamorati.

La nuova manicure di Valentina Ferragni

Inverno 2022, le manicure più trendy di stagione

La manicure a cuori di Valentina Ferragni è solo una delle tante di tendenza per l'inverno 2022. Tutte coloro che vogliono aggiungere un tocco originale e glamour al loro look possono partire dalle unghie, così da essere super fashion ma senza osare troppo. Chi ama l'animalier può puntare sulla nail art tartarugata bicolor, mentre chi preferisce gli scintillii farebbe bene a imitare Chiara Ferragni e le sue unghie glitterate, un vero e proprio trionfo di brillantini e total pink. Il rimedio ideale per chi vuole rinnovare manicure con una certa frequenza? Gli adesivi da unghie, che possono essere applicati sulle dita ogni volta che si cambia lo smalto.