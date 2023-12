Un anno royal in 30 secondi, il 2023 di Kate e William riassunto in un video I principi del Galles non sono mai stati così normali. Anche loro hanno condiviso un reel su Instagrma che racchiude i momenti più importanti dell’anno che sta per concludersi. Dall’incoronazione di Carlo III ai 10 anni del principe George, tutti i ricordi degli ultimi dodici mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La cartolina di Natale dei principi del Galles

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche la famiglia reale si prepara a salutare il 2023. I principi del Galles hanno condiviso sui loro profili social un video che riassume tutti i momenti più importanti di quest'anno, dall'incoronazione di Carlo III all'ultima foto di Natale, ripercorrendo eventi e celebrazioni degli ultimi 12 mesi. "Grazie a tutti quelle che hanno fatto parte del nostro 2023", si legge nella caption del reel. Un anno ricco di impegni e di avvenimenti importanti, quello trascorso, il primo senza la regina Elisabetta II, che ha visto William e Kate, ora principi del Galles, assumere ruoli sempre più da protagonisti.

William e Kate con i figli al concerto natalizio

Il 2023 dei principi del Galles

Ad essere incoronato sarà stata anche re Carlo, ma l'attenzione è stata catalizzata dalla famiglia Wales. Dalle smorfie del piccolo Louis alla regalità di Kate Middleton, non c'è dubbio che mentre il re giurava di servire la Gran Bretagna, gli occhi del regno fossero puntati sul futuro della monarchia.

William e Kate con Louis e Charlotte il giorno dell'incoronazione di Carlo III

Ma la principessa ha regalo molti fashion moment durante l'anno, a cominciare dal look sfoggiato durante i BAFTA – British Academy of Film and Television Arts Awards 2023: un outfit da vera diva vecchia Hollywood con abito monospalla e lunghi guanti da opera neri.

William e Kate ai BAFTA Awards

I 75 anni di Carlo III e i 10 anni del principe George

Quest'anno ha visto un traguardo importante: quello dei 75 anni di re Carlo III. Per omaggiare questa data i principi del Galles hanno condiviso con il pubblico un vecchio scatto del re e del principe William sulle piste da sci. Ma non è stata l'unica cifra tonda raggiunta nella royal family.

La foto pubblicata per festeggiare i 75 anni di re Carlo III

Il futuro re, il principe George, ha compiuto 10 anni. Il primogenito di William e Kate sta crescendo e, dopo aver avuto un ruolo da paggio all'incoronazione del nonno, si appresta ad affrontare gli esami di ammissione alla scuola superiore. Piccoli dissidi in famiglia per la scelta, il padre vorrebbe che seguisse le sue orme e scegliesse il prestigioso Eton, mentre la madre preferirebbe il Marlborough College, di cui è un'orgogliosa alumna.

La foto pubblicata per festeggiare i 10 anni del principe George

Wilbledon e l'Eurovision

Come ogni anno la Gran Bretagna ospita uno degli eventi tennistici più importanti al mondo, il terzo torneo del Grande Slam, Wimbledon. La principessa del Galles è una nota fan di questo sport e quest'anno per un caso fortuito si è trovata sugli spalti seduta accanto proprio al campione Roger Federer. Per la finale e la consegna della coppa al campione, la patron dell'evento ha presenziato assieme ai figli più grandi George e Charlotte.

Kate Middleton e Roger Federer a Wimbledon

Liverpool quest'anno ha ospitato un evento musicale; per il secondo anno di fila l'Eurovision Song Contest si è tenuto in Gran Bretagna e Kate Middleton ha voluto sorprendere il pubblico suonando il brano vincitore dello scorso anno, omaggiando l'Ucraina con un vestito blu. La kermesse si sarebbe dovuta svolgere proprio lì, ma è stata spostata nel Regno Unito a causa della guerra.

La performance di Kate Middleton per l'Eurovision Song Contest

Eventi ufficiali e charity

I principi del Galles ricordano anche le nozze del principe ereditario Al Hussein bin Abdullah e della principessa Rajwa Al Hussein in Giordania, oltre che i loro 12 anni di matrimonio.

William e Kate al matrimonio di Al Hussein bin Abdullah e Rajwa Al Hussein

Un anno ricco di eventi ufficiali e di beneficienza, quello che sta per concludersi. William è volato a Singapore per l'assegnazione dei premi Earthshot e ha preso parte ad alcune conferenze ONU a New York. Kate Middleton, invece, è stata in prima linea per la difesa dei diritti della prima infanzia, portando avanti con successo gli obiettivi della sua associazione Shaping Us.