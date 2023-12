Perché il principe George potrebbe non andare a Eton (come papà William) Se fino a qualche giorno fa sembrava essere certa l’iscrizione del principe George a Eton College, la stessa scuola frequentata da papà William e dallo zio Harry, ora pare che le cose siano cambiate: ecco il motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il piccolo George sta crescendo e, sebbene i genitori provino il più possibile a tenerlo lontano dai riflettori in modo tale da donargli un'infanzia "normale", è chiaro che il suo futuro è già tutto scritto: un giorno diventerà re d'Inghilterra e si ritroverà a dover gestire con responsabilità i rapporti con i politici e con i sudditi inglesi proprio come hanno fatto i suoi predecessori, da Elisabetta II a Carlo III. Ora, però, un piccolo dettaglio del "piano ufficiale" previsto per lui sarebbe a rischio: sebbene si dicesse che avrebbe frequentato l'Eton College, ovvero la stessa scuola del papà William, da qualche giorno a questa parte sarebbero emerse una serie di indiscrezioni che smentiscono la notizia.

Kate Middleton non vuole che George vada a Eton

Se fino a qualche giorno fa sembrava essere certa la futura iscrizione di George a Eton, il college frequentato sia da William che da Harry, ora pare che tutto sia in forse. Certo, le iscrizioni per il 2026 si chiuderanno il prossimo 30 giugno, dunque i genitori del principino hanno ancora tempo per cambiare idea, ma pare che la questione stia creando qualche "conflitto familiare". Se da un lato William vorrebbe che il figlio seguisse le sue orme, dall'altro mamma Kate Middleton sarebbe assolutamente contraria. Il motivo? Non vuole che il figlio vada a una scuola per soli maschi, visto che lei è stata segnata negativamente dalla scuola femminile Downe House, dove divenne vittima di bullismo. Sarebbe proprio questa la ragione per cui qualche settimana fa non ha accompagnato il figlio a Singapore per aiutarlo a sostenere l'esame per il prestigioso istituto amato dai reali.

Il principe George all'evento natalizio

L'alternativa a Eton College

L'alternativa a Eton College? Il Marlborough College, un istituto misto situato nella Contea del Wiltshire che, nonostante sia pubblico, è tra i più prestigiosi d'Inghilterra, vanta infatti una retta da circa 47mila sterline l'anno. Ad avere avuto una buona esperienza all'interno della scuola sono stati tutti e 3 i fratelli Middleton, soprattutto Kate, che proprio lì cambiò profondamente, dicendo addio alla timidezza e diventando una ragazza sicura di sé e piena di interessi. Tra gli altri ex studenti famosi ci sono anche Samantha Cameron, moglie dell'ex Premier David, e la principessa Eugenie di York, che pare aver già prenotato un posto per il figlio August. Kate e William hanno visitato l'istituto insieme a George proprio qualche giorno fa dopo che lo scorso giugno erano stati a Eton. Insomma, a questo punto la scelta della scuola del principe è una "sfida di famiglia": seguirà le orme della mamma o del papà?