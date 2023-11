George sostiene l’esame per entrare al college, Kate Middleton non va a Singapore per aiutarlo Il figlio dei principi di Galles si prepara per l’ammissione alla scuola superiore, un test strutturato in quattro parti da svolgere in poco più di due ore. Per sostenere il bambino la madre si è assentata dagli impegni ufficiali, lasciando andare il marito da solo in un viaggio ufficiale.

Il futuro del principe George è già scritto: diventerà re. Ma nel frattempo deve proseguire gli studi per prepararsi al meglio a ricoprire questo importante ruolo e il piccolo di dieci anni è già davanti alla sua prima prova, il test di ammissione al collage, che svolgerà proprio questa settimana. In Inghilterra, infatti, ogni bambino deve scegliere con tre anni di anticipo quale scuola vuole frequentare alle superiori, sostenendo un esame molto difficile che determinerà l'istituto frequentato dal figlio di William e Kate durante l'adolescenza.

Kate Middleton rinuncia agli impegni ufficiali per seguire George

La principessa del Galles è da sempre una madre molto presente nella vita dei figli. Ribellandosi all'etichetta, è riuscita a crescerli in modo quasi normale, scavalcando il ruolo delle tate. Come ogni genitori, quindi, ha molto a cuore il futuro del bambino e per aiutarlo nella preparazione e nello studio e sostenerlo in questo momento impegnativo ha deciso di rinunciare agli impegni ufficiali, seguendo il marito a Singapore, e rimanere a casa con il figlio per dargli una mano nello studio.

L'esame di ammissione al collage

Per accedere ai migliori istituti i bambini devono sostenere un test in quattro fasi, che comprendono una parte di matematica, una di inglese, e due di ragionamento, verbale. e non verbale, il tutto da consegnare in poco più di due ore. Superato questo esame si accede al secondo, che si svolge tra aprile e maggio e che si tiene nella scuola prescelta dal candidato, dove verrà valutato dai suoi possibili futuri insegnanti.

Quale scuola frequenterà George

Per ora vige la riservatezza sulla scelta del college di George. William e Kate non hanno ancora dato alcuna informazione ufficiale, ma in lizza figura sicuramente Eton, l'istituto frequentato dal padre e dallo zio, il principe Harry, oltre che dal fratello della principessa Diana. Dopo che la famiglia è stata vista nella scuola con il bambino, l'ipotesi sembra essere tra le più plausibili, anche se ultimamente Kate Middleton è tornata nel suo istituto, il Marlborough College, una visita personale, ma che ha destato l'interesse dei tabloid.