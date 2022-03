Ucraina, l’impegno della moda: Giorgio Armani dona mezzo milione di euro per i rifugiati Ogni giorno si allunga l’elenco delle case di moda che inviano aiuti e donazioni in Ucraina: da Valentino a Prada, da Gucci a Louis Vuitton.

La crisi umanitaria in Ucraina ha fatto scattare la gara di solidarietà in Europa. Istituzioni, associazioni e semplici cittadini si sono mobilitati, inviando donazioni e aiuti a chi ha perso la casa nei bombardamenti o è stato costretto a fuggire. Anche il modo della moda, dopo alcuni giorni di silenzio, si sta attivando: da Versace a Balenciaga, i grandi brand hanno unito le forze con appelli e donazioni. In prima linea il gruppo Armani, che ha annunciato una donazione di 500mila euro all'Organizzazioni delle Nazioni Unite per i rifugiati, mentre Camera Moda ha deciso di devolvere i contributi derivati dalla sala sfilate della Fashion Week appena conclusa.

Camera Moda devolve i contributi della Fashion Week

La notizia della guerra in Ucraina è arrivata in piena Fashion Week, gettando un senso di angoscia sul grande ritorno alla normalità post Covid. La Camera nazionale della moda italiana, l'ente che organizza le sfilate, ha annunciato che destinerà all’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati i contributi derivati dalla sala sfilata della Milano Fashion Week che si è appena conclusa. All'appello dell'UNHCR hanno risposto anche Missoni, Valentino e Prada, che in una nota scrive: "Seguiamo i tragici eventi confidando che si possa trovare una soluzione pacifica".

La donazione di Giorgio Armani

Il Gruppo Armani ha annunciato una donazione di 500mila euro alla raccolta fondi di UNHCR, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La casa di moda inoltre donerà ai profughi capi di prima necessità ai profughi attraverso la Comunità di Sant’Egidio. Anche i dipendenti sono stati coinvolti e potranno dare il proprio contributo personale alle spedizioni. Lo stilista era stato il primo a prendere posizione durante la Settimana della Moda, mandando in scena una sfilata senza musica in segno di rispetto.

La campagna solidale di Gucci

Anche la casa di moda Gucci ha inviato aiuti, tramite l'associazione Chime for Change, campagna nata nel 2013 contro la violenza di genere, attiva nel campo dei diritti e contro le diseguaglianze. Chime For Change donerà 500mila dollari all’Unhcr, in linea con quanto fatto da altri brand. Non sono mancate però le polemiche: dall'Ucraina in molti chiedono ai colossi del lusso di interrompere le vendite in Russia, come già fatto da alcuni brand. La catena H&M il 2 marzo ha smesso di vendere i propri prodotti in Russia.

La stilista Isabel Marant in passerella con i colori dell'Ucraina

Ogni giorno si allunga l'elenco dei colossi del lusso internazionali che destinano somme ai rifugiati in Ucraina: Coin ha deciso di collaborare con Save the Children, mentre Louis Vuitton ha destinato un milione di euro all’Unicef per aiutare i bambini rimasti senza casa nel conflitto. A Parigi proseguono le sfilate, ma con prese di posizione sempre più forti a favore dell'Ucraina: Isabel Marant ha salutato il pubblico alla fine della sfilata con un maglione giallo blu, i colori della bandiera ucraina.

Parallelamente il brand ha predisposto una donazione alle associazioni Onu che si occupano di rifugiati: gesti capaci di fare la differenza per migliaia e migliaia di persone.