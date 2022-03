H&M, stop alle vendite in Russia: preoccupazione per la situazione in Ucraina Dopo aver chiuso i negozi in Ucraina per ragioni di sicurezza, il colosso H&M ha annunciato lo stop temporanee alle vendite in Russia, spiegando le motivazioni in una nota.

A cura di Beatrice Manca

Il colosso della moda low cost H&M ha annunciato la "sospensione temporanea" delle vendite in Russia per via del conflitto in corso in Ucraina. Una nota ufficiale del gruppo svedese ha espresso "profonda preoccupazione per i tragici sviluppi in Ucraina" e si riserva di decidere le prossime mosse in base a come evolverà la situazione. H&M è solo l'ultimo brand a fermare le vendite: una simile decisione è stata presa da Asos e Nanushka, mentre le piattaforme e-commerce Net-a-Porter, Mr Porter e Yoox hanno già sospeso le spedizioni.

H&M chiude 150 negozi in Russia

H&M ha già chiuso tutti i negozi in Ucraina per tutelare l'incolumità di dipendenti e clienti. Mercoledì 2 marzo il colosso svedese ha annunciato in un comunicato l'interruzione temporanea delle vendite in Russia. Secondo la Bbc, la Russia è il sesto mercato più grande di H&M, che conta ben 150 negozi nel Paese, ora tutti chiusi. Non solo: un messaggio sul sito web russo annuncia che è impossibile procedere con gli acquisti.

Da Adidas a Asos, i brand interrompono la distribuzione in Russia

H&M si unisce ai moltissimi altri brand che hanno preso pubblicamente posizione dopo l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin. Diverse case di moda – da Versace a Balenciaga – hanno inviato donazioni e organizzato raccolte fondi per il popolo ucraino. Piattaforme e-commerce come Asos e Yoox hanno smesso di servire i clienti in russia, mentre Apple ha chiuso i suoi store e interrotto le vendite. Nella nota diffusa alla stampa H&M annuncia di aver devoluto abiti e altri generi di prima necessità alle persone in difficoltà, oltre ad aver stanziato una donazione a Save the Children e UNHCR.