Tutti in nero alla Prima della Scala 2025: i look degli ospiti, da Favino a Mahmood

Come di tradizione il 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano si è tenuta l’inaugurazione della stagione operistica. Tanto intramontabile nero nei look.
A cura di Giusy Dente
A Milano c'è un appuntamento che si ripete da decenni e che mette in fermento l'intera città. Si tratta della serata che dà avvio alla nuova stagione del Teatro alla Scala e che si tiene sempre il 7 dicembre, la giornata dedicata a Sant'Ambrogio, il patrono della città. Quest'anno, per inaugurare la Stagione d'Opera 2025/26, si è scelto di mettere in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvič, con la con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly. Lo spettacolo si è svolto il presenza di ospiti illustri, della politica e del mondo dello spettacolo. Tutti hanno sfoggiato i loro look più eleganti, adattandosi (quasi tutti) con rigore al dress code di queste occasioni. Tanti ospiti si sono affidati alle creazioni di Giorgio Armani: lo stilista da poco venuto a mancare era molto legato al palcoscenico scaligero ed è stato dunque omaggiato in questo modo.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti

Mahmood

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

Virna Toppi

I look alla Prima della Scala 2025
