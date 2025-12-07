stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La Cena di gala della prima alla Scala: ci saranno menù stellato di Davide Oldani e piatti d’oro

Questa sera si terrà l’attesissima prima del teatro La Scala, a Milano, ma la cosa che in pochi sanno è che lo spettacolo sarà seguito da un’esclusiva cena di gala. A firmarla sarà lo chef Davide Oldani, che offrirà agli ospiti un menù stellato.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Questa sera, domenica 7 dicembre, va in scena uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo: la prima del teatro La Scala, a Milano, che inaugura la stagione con Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk. Come da tradizione, ci saranno più di 500 ospiti tra politici, attori e star del mondo della musica e tutti si sfideranno a colpi di stile per conquistare il titolo di più glamour della serata. La cosa che in pochi sanno è che lo show sarà seguito da una cena di gala memorabile. A firmarla sarà lo chef stellato Davide Oldani, che trasformerà la tradizione italiana in eleganza contemporanea. Cosa offrirà agli ospiti?

Il menù della cena di gala alla prima della Scala

Davide Oldani ha accolto l'invito della Fondazione Teatro alla Scala con grande emozione: sarà lui a cucinare per tutti gli invitati all'esclusiva cena di gala che si terrà al termine della prima alla Società Giardino. Il suo obiettivo? Rendere omaggio alla cucina italiana classica ma con qualche tocco milanese. I piatti proposti saranno “Spaghetto” e crema di cavolfiore, vellutata di zucca con semi tostati, polvere di caffè e sciroppo al balsamico, baccalà tiepido setato con uvetta appassita, cappelletti al burro nocciola e profumo di erba salvia, “Rustin Negàa” di vitello con spinaci e fico al vino passito. Per finire verrà offerto un dolce al cioccolato mandorla e salsa all’arancia. Naturalmente non mancheranno i vini in abbinamento, tutti delle tenute della famiglia Moretti.

La tavola sarà trasformata in un palcoscenico

A servire gli ospiti ci saranno sette Maître, sessanta camerieri, trenta Sommeliers e dieci addetti alla movimentazione. L'allestimento, affidato agli studenti del Triennio in Scenografia di NABA, sarà curato nei minimi dettagli: tutto si ispirerà all'Art Déco con forme geometriche prese in prestito da cubismo e arte astratta e non mancheranno le candele, i fiori e gli elementi in vetro. La tavola è stata pensata come un vero e proprio palcoscenico discreto e raffinato, con una mise en place sui toni dell'avorio. I tovaglioli saranno realizzati appositamente per la serata, mentre i piatti saranno in porcellana con bordo oro (coordinati a sottopiatti e i piattini pane). I bicchieri saranno in cristallo, decorati con una delicata serigrafia floreale un bordo oro.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Natale 2025
Come rendere più luminoso l'albero di Natale
Addio albero di Natale rosso: quest'anno champagne e rosa sono i colori di tendenza
Addio albero di Natale rosso: quest'anno champagne e rosa sono i colori di tendenza
Dove vedere i presepi più belli in Italia, da quello di sabbia a quello tra le rocce
Dove vedere i presepi più belli in Italia, da quello di sabbia a quello tra le rocce
Dalla paura degli abbracci a quella di viaggiare, ecco le fobie più strane che aumentano sotto Natale
Dalla paura degli abbracci a quella di viaggiare, ecco le fobie più strane che aumentano sotto Natale
Come nasce il tartan e perché la fantasia a quadri è diventata simbolo del Natale
Come nasce il tartan e perché la fantasia a quadri è diventata simbolo del Natale
Albero di Natale "capovolto": come fare per addobbare l'abete che si appende al soffitto
Albero di Natale "capovolto": come fare per addobbare l'abete che si appende al soffitto
Un albero di Natale diverso in ogni camera: come seguire il trend più originale del 2025
Perché sulla cima dell'albero di Natale si mette un angelo o una stella
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views