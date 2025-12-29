Come apparecchiare la tavola di Capodanno 2026: le tendenze e le idee a cui ispirarsi
Il 2025 volge al termine e per accogliere al meglio il nuovo anno in molti organizzeranno cenoni e feste casalinghe con le persone care. Quale migliore occasione di questa per creare una mise en place impeccabile? Una tavola di Capodanno perfettamente decorata riesce a trasformare in modo drastico l'atmosfera domestica, rendendola elegante e magica con pochissimi accessori. Total white, dettagli scintillanti o il classico rosso: ecco i colori di tendenza e le idee a cui ispirarsi per cominciare il 2026 con stile.
Tavola total white per la cena di Capodanno 2026
Il Cloud Dancer è il Colore Pantone dell'anno 2026 e non può mancare in una cena di Capodanno elegante e stilosa. Nella serata del 31 dicembre, dunque, per festeggiare con un tocco glamour la mise en place deve essere total white. Tovaglia, tovaglioli e piatti: tutto deve essere un trionfo del bianco candido. Per rendere l'atmosfera ancora più chic si possono usare bicchieri di cristallo, candele, lanterne e magari un centrotavola a tema natura arricchito da lucine led fredde.
Mise en place rossa per Capodanno 2026
Nonostante Natale sia passato, il rosso continua a essere il simbolo delle festività e non può mancare nelle case di tutti coloro che amano le tradizioni. Per la cena di Capodanno, dunque, si può puntare su una mise en place a tema con tovaglie tartan, piatti e bicchieri total red, segnaposti con agrifogli e centrotavola in pieno stile natalizio. Gli unici accessori da evitare sono quelli con le decorazioni ispirate a Babbo Natale, renne ed elfi, ormai "superate".
Il 2026 comincia con i glitter
A ogni festa di Capodanno che si rispetti non possono mancare gli scintillii, essenziali per dare il via a un nuovo anno col botto. Via libera a tovaglie glitterate, segnaposti con paillettes, piatti oro e tovaglioli decorati con scritte a tema 2026. Non devono mancare le lucine natalizie accese in tutta la casa e i gadget divertenti di fine anno, dagli occhialoni con bottiglie di champagne ai cerchietti con il numero 2026 sul capo. In questi casi, si può anche chiedere agli ospiti di rispettare il mood sparkling con un outfit super brillante: la regola è non avere paura di osare.
La tavola vintage per Capodanno
Tra i trend di interior design destinati a spopolare nel 2026 c'è quello degli accessori vintage, meglio se provenienti dai vecchi scaffali della nonna. Per la cena di Capodanno, dunque, si può salire in soffitta a cercare i vecchi servizi di piatti, le tovaglie decorate a mano, i bicchieri di champagne metallici e le posate in argento: l'atmosfera casalinga sarà magica ed elegante e ci ricorderà i dolci Capodanni trascorsi a casa delle nonne.
Total gold per un Capodanno chic e glamour
Coloro che per Capodanno vogliono rispettare la tradizione ma senza non agli scintillii possono puntare su una mise en place all'insegna dell'oro. Tovaglie dai dettagli gold, bicchieri di cristallo con fili dorati, candele coordinate e piatti dorati: tutto deve profumare di opulenza, nella speranza che si trasformi in un buon augurio per il 2026 appena cominciato. Per spezzare l'effetto gold si possono inserire elementi neri per un tocco super chic o qualcosa di classico in rosso Natale.