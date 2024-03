Thylane Blondeau, la trasformazione dell’ex bambina più bella del mondo alle sfilate di Parigi Tra gli ospiti delle sfilate di Parigi c’era anche Thylande Blondeau: la sua carriera è cominciata quando è stata eletta la bambina più bella del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La Settimana della Moda di Parigi ha regalato anche stavolta grandi emozioni, chiamando nella capitale francese celebrity, influencer e fashion addicted da ogni parte del mondo. Schiaparelli ha portato in passerelle delle trecce di capelli trasformate in cravatte, Saint Laurent ha usato il nudo come protesta. Tra i vip avvistati agli show c'erano Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel, immancabili quando si tratta di eventi glamour, ma sono volate in Francia anche Aurora Ramazzotti (per una breve fuga di 24 ore) e Valentina Ferragni (stavolta senza la sorella, grande assente degli appuntamenti in calendario). Nella giornata del 29 febbraio, ha partecipato alle sfilate di Rabanne e Isabel Marant anche Thylane Blondeau.

Thylane Blondeau oggi

La modella e attrice ha debuttato davvero molto piccola nel mondo della moda, che non ha mai più abbandonato. A soli 4 anni era già su una passerella prestigiosa, quella di Jean-Paul Gaultier alla Settimana della moda di Parigi. A 6 anni è stata eletta la bambina più bella del mondo da Vogue Enfants. Grazie a questi esordi, è riuscita a costruire una solida carriera: sfilate, copertine, servizi fotografici, campagne pubblicitarie. Oggi ha 23 anni ed è una frequentatrice abituale degli eventi più glamour del settore, comprese ovviamente le Fashion Week. È ospite fissa degli show targati Miu Miu e l'ultima volta ha stupito con un drastico cambio look. Ha abbandonato la lunga chioma castana, a vantaggio di un caschetto.

Thylane Blondeau da Isabel Marant

Thylane Blondeau alla Paris Fashion Week

La modella ha partecipato a due sfilate. È stata ospite di Isabel Marant e Rabanne, che hanno portato in passerella le loro collezioni Autunno/Inverno 2024-25. Abito midi in maglia nero per il primo evento, con capelli raccolti. Look più casual per il secondo appuntamento, un top argento metallizzato abbinato a pantaloni a vita bassa, stavolta col caschetto sbarazzino bene in mostra, portato con le punte sollevate. La bambina più bella del mondo è cresciuta e oggi è una giovane donna che predilige look acqua e sapone: sfoggia sempre poco make-up agli eventi, lasciando il bellissimo viso al naturale, enfatizzando i punti di forza: le labbra carnose, gli occhi da gatta.