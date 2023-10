Tendenze borse Autunno/Inverno 2023-24: i modelli più belli da indossare Dalle borse in pelliccia eco a quelle a trapezio, dai bauletti alle minaudiere che sembrano sculture, fino alle shopping bag dalle dimensioni maxi e ai secchielli, ecco 9 modelli di tendenza per l’Autunno/Inverno 2023-2024.

A cura di Marco Casola

Tory Burch

Maxi o mini, in pelle o tessuto, con manici corti o da portare a spalla, quali sono le borse di tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-2024? L'autunno è ormai arrivato e dopo aver dato uno sguardo alle tendenze di stagione e ai colori di moda, è giunto il momento di scegliere gli accessori per completare i look della stagione fredda. Per quanto riguarda le borse c'è un ritorno alle forme maxi, dopo alcune stagione in cui sulle passerelle a dominare erano le micro bag, talmente micro da sembrare collane da indossare al collo. Ora la praticità e la comodità sono il fulcro alla base delle nuove tendenze. Questo filone comodo lo ritroviamo anche sulle scarpe, per l'Autunno/Inverno 23-24 spopolano infatti ballerine e décolleté dal tacco basso e comodo.

La moda e i grandi stilisti guardano dunque ai bisogno delle consumatrici, proponendo in passerella borse più pratiche, senza però mai perdere di vista il lato glam. Via dunque con shopping bag maxi, capaci di contenere tutto il necessario per l'ufficio e la vita quotidiana (comode anche se si è in viaggio), con secchielli e pouch in versione extra large. Tornano di moda le linee geometriche e squadrate, su borse da sera modello baguette o bag a mano dalla forma trapezoidale. Il bauletto, che era scomparso dalle passerelle torna essere un must, come anche il pellame a effetto coccodrillo. La novità must di stagione sono poi clutch e borse a mano ricoperte di eco pelliccia o shearling.

La borsa a secchiello

Quella che solitamente è una borsa tipicamente estiva, poiché ha dimensioni contenute e linee essenziali, diventa un must per la stagione fredda. Sulle passerelle Autunno/inverno 23-24 hanno infatti fatto la loro comparsa maxi secchielli dai manici in cuoio, realizzati con macro paillettes che cucite insieme ricordano le scaglie della coda di una sirena, come quelli firmati Paco Rabanne, o grosse varianti in pelle "melange" intrecciata, come quelle apparse da Bottega Veneta.

Bottega Veneta

Più piccole e dalle forme morbide e tondeggianti le borse secchiello di Blumarine, con cinghie in pelle e dettagli furry, mentre sono rigidi e intarsiati i secchielli dalle dimensioni medie visti sulla passerella di Etro.

Blumarine

La borsa furry

La borsa più trendy di stagione è senza dubbio quella furry, con dettagli "pelosi" o realizzata in pelliccia ecologica o con altri materiali morbidi come lo shearling. Chloé, ad esempio, propone borse a mano furry in un candido bianco, perfette per completare un look invernale o da montagna.

Chloé

A spopolare sono soprattutto le borse con pelliccia e pelo lungo, molto simile ai cappotti effetto yeti che sono stati un must dello scorso inverno. MSGM, oltre a capospalla e cappelli dal pelo lungo, in passerella ha fatto sfilare pouch e maxi clutch da portare a mano, tutte realizzate in pelo dai colori sgargianti. Anche Antonio Marras e Stella McCartney scelgono dettagli furry e pelo lungo per le borse che completano i look invernali.

MSGM

Lo shearling, tessuto tridimensionale e materico, solitamente utilizzato per montoni e giacche con morbido interno, diventa protagonista anche su accessori e borse per la stagione A/I 23-24. Proenza Schouler lo utilizza per candide borse a spalla che si trasformano in clutch da portare a mano. Modelli in shearling sono apparsi anche sulla passerella di Loewe e Gucci.

Proenza Schouler

La borsa a bauletto

Dopo essere scomparsa per alcune stagioni, la borsa a bauletto torna prepotente. Questi modelli, solitamente squadrati o bombati, hanno manici corti, strutture rigide o semi rigide e dimensioni contenute o comunque medie. A rilanciare il modello è Miu Miu, che porta in passerella look bon ton, composti con cardigan, culotte e gonne a tubo, tutti completati con essenziali bauletti squadrati in pellame color ottanio, divenuti in breve tempo un must have di stagione.

Miu Miu

Sono micro, o lavorati come fossero sculture, i bauletti di Chanel e Louis Vuitton, più essenziali e basic i modelli adatti per look casual di Valextra e Tod's. Sunnei rivisita il classico bauletto proponendo borse a mano, con tracolle allungabili per essere portate anche a spalla, dalle forme più morbide e allungate.

Sunnei

La borsa a trapezio o formato baguette

Un altro modello di borsa che si era visto meno negli ultimi anni, e che ora viene riproposto con nuovi formati e pellami innovativi, è la borsa a baguette o dalla forma a trapezio. Gucci ripesca dagli archivi il gancio horsebit, utilizzando questo dettaglio iconico della Maison in versione maxi applicato su baguette dalla forma trapezoidale e con manici lunghi e sottili, realizzate in pellami differenti.

Gucci

Anche Valentino sceglie la forma a trapezio per borse simili a baguette allungate e con manici rigidi e corti: a impreziosire le bag per l'Autunno/Inverno 23-24 ci sono colori fluo, borchie e tracolle a catena. Sono "appuntite", più alte e meno allungate rispetto alle baguette, le borse a trapezio dell'inverno di Prada, realizzate in pellami dai colori freddi come il girgio. Modelli simili, ma dalle forme più bombate e meno spigolose, sono apparse poi nelle collezioni di Santoni, N21 e Anteprima.

Valentino

La minaudiere a sfera

Le minaudiere bag sono borse dalle dimensioni mini, solitamente si indossano di sera o con look eleganti e glamour. Questi modelli si differenziano dalle classiche pochette o dalle clutch perché sono spesso realizzati in metallo, sono rigidi e hanno decori e applicazioni che li rendono simili a una piccola scultura.

GCDS

Quest'anno a dominare sono le forme tonde a sfera: via dunque con minaudiere che sembrano palloni da calcio, come quelli proposti sulla passerella di Cormio, e con volti di gattini dalle orecchie appuntite, come le micro bag gioiello viste sulla passerella Autunno/Inverno 2023-2024 di GCDS.

Chanel

Anche Chanel sceglie la forma a sfera per minaudiere in metallo smaltato in black and white, sulle quali spunta l'iconica camelia del brand stilizzata attorno al logo. Thom Browne estremizza il trend e propone borsette a mano dal sapore "surrealista" che ricordano in tutto e per tutto un orologio.

Thom Browne

La borsa matelassé

Il tessuto e la pelle matelassé sono un must questo autunno, il trapuntato non spopola solo sulle borse ma anche su giacche, cappotti e altri capi di abbigliamento. Si parla di matelassé quando un tessuto o un pellame è ricoperto da cuciture e impunture che danno all'accessorio quello effetto ‘a trapunta' con rombi cuciti nella pelle, il motivo iconico della borse Chanel, per intenderci.

Versace

Quest'anno segue il trend delle borse matelassé Versace, che propone borse a spalla dalle dimensioni piccole o media in pelle trapuntata di vernice. Matelassé e vernice appaiono anche sulle borse della collezione Benetton firmata da Andrea Incontri, designer che propone postine e medium bag in grigio con tracolle metalliche.

Benetton

Tote bag e maxi shopper: la comodità è di tendenza

Le dimensioni dell borse più trendy di stagione sono enormi. I modelli extra large sono comodi e pratici e hanno sfilato sulle passerelle dei grandi designer. Loewe propone, ad esempio, una versione maxi della Puzzle bag realizzata con lembi di pelle cuciti insieme che formano un effetto tridimensionale.

Loewe

Ferragamo gioca con il trend della maxi dimensioni proponendo in look minimal ed essenziali accessori macro e realizzando hobo bag, un modello che solitamente ha dimensioni contenute, in versione extra large.

Ferragamo

Sembrano "bruciate" le maxi bag di Lanvin, mentre JW Anderson propone shopping bag con colori accesi e grosse stampe. Da Bally, sfilano, infine, shopping bag morbide in suede e con manici in cuoio.

Bally

Le borse geometriche sono la tendenza autunnale

Le tendenze di stagione prevedono un ritorno alle linee pulite e squadrate, sia nella silhouette di abiti e caposapalla sia negli accessori. La pulizia delle linee nelle borse si traduce in fantasie geometriche e forme squadrate e senza orpelli.

Etro

Le borse must sono dunque decorate con stampe, cuciture e fantasie a blocchi geometrici, come i modelli presentati sulla passerella Autunno/Inverno 2023-2024 di Etro. Le medium bag hanno forme rettangolari o quadrate e strutture "spigolose", i manici sono corti nei modelli da portare a mano, i colori di questi modelli sono decisi e i decori ridotti all'osso, come nelle varianti apparse sulla passerella invernale di Ferrari.

Ferrari

La borsa a effetto cocco

Dopo il maculato e lo snake print degli anni scorsi, ora quest'autunno sono di moda le borse in pellame a effetto cocco, ovvero quei modelli che sembrano realizzati in pelle di coccodrillo ma non lo so. Queste borse hanno impresso sulla loro superficie un motivo che ricorda quello della pelle di un coccodrillo. Le borse crocodile erano di gran moda negli anni '50, oggi ritornano quei modelli retrò nelle forme e nel pellame.

Stella McCartney

Stella McCartney riprende il trend proponendo in passerella medium bag e pochette in pelle green a effetto cocco in total black. Forme più squadrate, un manico rigido e un pellame lucido caratterizzano, invece, i modelli a effetto cocco che hanno sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 23-24 di Givenchy.