Sydney Sweeney cambia look dopo Euphoria: addio biondo, ora ha i capelli arancioni Sydney Sweeney, l’attrice che ha interpretato Cassie in Euphoria, ha cambiato look in modo drastico. Ha detto addio ai capelli biondi da angelo che sfoggiava nella serie e ha provato un’inedita tintura arancione.

A cura di Valeria Paglionico

Euphoria è la serie tv rivelazione degli ultimi mesi: complice la recente uscita della seconda stagione, in molti non hanno potuto fare a meno di rimanere incollati allo schermo per seguire le avventure di Rue & Co. Le star che hanno interpretato i personaggi principali sono ormai veri e propri divi e calcano i palcoscenici e i red carpet più ambiti di Hollywood. Al di là di Zendaya, ormai una vera e propria icona di stile, a spopolare con la sua bellezza è anche Sydney Sweeney, alias Cassie. Siamo sempre stati abituati a vederla biondissima e angelica su Netflix ma ora ha cambiato radicalmente look.

Cassie di Euphoria dice addio ai capelli biondi

Sydney Sweeney, la Cassie di Euphoria, è diventata famosa grazie alla sua bellezza prorompente ma allo stesso tempo angelica. Nella serie tv è sempre apparsa biondissima e, sebbene abbia spaziato tra le più svariate pettinature, dai boccoli alle treccine anni '90, è rimasta fedele al suo colore naturale. Oggi le cose sono cambiate, visto che ha stravolto in modo drastico l'hair look (grazie all'intervento del parrucchiere Florido Bassallo). Ospite al The Ellen Show, ha sfoggiato un'inedita chioma arancio ramata, l'ha portata extra liscia e con la frangia piena. La differenza rispetto a qualche giorno fa è evidente ma il dettaglio che non è assolutamente cambiato è che è sempre splendida.

Sydney Sweeney in Rodarte

Il look di Sydney Sweeney al The Ellen Show

La star di Euphoria Sydney Sweeney è sbarcata al The Ellen Show e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, sfoggiando un romantico outfit floreale che si rivelerà perfetto per la primavera. Ha indossato un midi dress firmato Rodarte, un modello di raso azzurro decorato all-over con una stampa a fiori sui toni del rosa-fucsia, con le maniche lunghe, la gonna svasata e un fiocco bon-ton intorno al collo. Per completare il tutto ha scelto un paio degli audaci stivaletti gold metallici e una nail art total white. In quante prenderanno ispirazione da lei per la bella stagione?