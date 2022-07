Lila Moss irriconoscibile con i capelli neri: cambia look e dice addio al biondo Lila Moss ha cambiato look in modo drastico. Ha detto addio al biondo e ha sfoggiato degli audaci capelli nero corvino, apparendo praticamente irriconoscibile sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Ogni volta che arriva l'estate sono moltissime le star che cambiano look in modo drastico, così da aggiungere un tocco di novità alla bella stagione. Solitamente, però, si punta su delle nuance chiare e sfumate, dal platino al caramello, fino ad arrivare al balayage biondo, l'obiettivo? Dare l'idea che le schiariture siano state create naturalmente dal sole. Lila Moss ha pensato bene di andare in controtendenza, rivelando il suo innato animo ribelle che da sempre la accomuna alla mamma Kate Moss. Nelle ultime ore si è infatti mostrata sui social con un nuovo hair look: ha detto addio al biondo naturale e ha sfoggiato un'inedita chioma nero corvino.

Lila Moss posa per Balmain

Lila Moss è la figlia 19enne della leggenda della moda Kate Moss ed è ormai diventata una modella di fama internazionale proprio come la mamma. Di recente ha posato per Balmain, apparendo irriconoscibile con un hair look inedito. La top è diventata protagonista della campagna Autunno/Inverno 2022-23 lanciata dalla Maison e per l'occasione si è lasciata immortalare in total black sullo sfondo di un paesaggio soleggiato e montagnoso. Al di là del bustier scultura e del tubino "tagliato" sui fianchi, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la sua acconciatura: Lila sembra aver detto addio al biondo per sfoggiare una lunghissima chioma in nero corvino.

Il segreto del nuovo look di Lila Moss

Siamo sempre stati abituati a vedere Lila Moss con gli stessi capelli biondi della mamma ma nelle ultime ore pare aver cambiato registro. Nello shooting realizzato per Balmain la modella ha sfoggiato dei capelli lunghi e lisci portati con la fila centrale, anche se a fare la differenza è stato il colore nero corvino. A primo impatto sembra essere un'altra persona ma, per la gioia di tutti coloro che la amano in versione "tradizionale", il nuovo look nasconde un "trucco". La figlia di Kate ha stravolto l'acconciatura per un'esigenza scenica: complice l'intervento della make-up artist Lucia Pica, ha utilizzato una parrucca e ha coperto le sopracciglia col trucco. Si tratta dunque solo di una trasformazione temporanea: Lila tornerà presto al suo naturale biondo chiaro.