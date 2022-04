Suri Cruise compie 16 anni e somiglia sempre di più a sua madre Katie Holmes Suri, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, ha compiuto 16 anni. Somiglia sempre di più alla Joey Potter di Dawson’s Creek, il personaggio che sua madre interpretava alla sua età.

A cura di Giusy Dente

Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, ha da poco compiuto 16 anni. Sin da quando è piccola è sotto i riflettori: i suoi genitori sono due attori famosi e si è parlato molto di loro anche in merito alla movimentata vita privata. La coppia si è sposata nel 2006: lui già faceva parte di Scientology, mentre lei ci è entrata in un secondo momento. La separazione risale al 2012, quando la bambina aveva 6 anni: pare che tra i motivi ci siano proprio alcuni attriti e divergenze in merito all'organizzazione fondata da Ron Hubbard. La Holmes col divorzio ha ottenuto la custodia esclusiva di sua figlia e l’ha tenuta lontana dal movimento. Questa pare sia stata causa di allontanamento col padre, con cui non ha rapporti frequenti. Viceversa è legatissima a sua madre, con cui c’è anche un’evidente somiglianza fisica.

La prima foto di Suri dopo il compleanno

Suri Cruise ha compiuto 16 anni lo scorso 18 aprile. Le sue prime foto da 16enne arrivano da Soho: indossa un paio di blue-jeans e una felpa grigia, in spalla ha lo zaino coi libri della scuola e sta mangiando un gelato. Diventa sempre più evidente la somiglianza con mamma Katie Holmes, ma anche col papà: dai genitori ha ereditato una bellezza che è apparsa evidente sin dai primi anni di vita. Stesso taglio degli occhi materni, stessi lineamenti paterni ma addolciti da quell’espressione che ha reso il volto della Holmes iconico. Impossibile non ricordarla agli esordi della carriera di attrice, nei panni di Joey Potter, ruolo che l’ha consegnata al successo e all’affetto del pubblico. La neo 16enne è già molto alta, ha un fisico longilineo, ha i capelli scuri proprio come la mamma e li porta anche lei lunghi. È una ragazza riservata, non usa i social e non sembra abbia intenzione di seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo (almeno per ora).

Lo stile di Suri Cruise

La neo 16enne ama vestire in modo casual e sportivo, senza attirare l'attenzione, anche se crescendo il suo stile si è fatto sempre più trendy e alla moda. Come le sue coetanee ama seguire alcune tendenze del momento, difatti le foto recenti la ritraggono spesso in jeans e crop top, che sembra essere il suo abbigliamento preferito. Nel suo guardaroba non mancano shorts, canotte, tute, felpe con zip e cappuccio, prevalentemente in colori neutri o pastello, quelli che maggiormente corrispondono alla sua personalità pacata: una perfetta Katie Holmes in miniatura.