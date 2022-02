Katie Holmes irriconoscibile alle sfilate di New York: volto più asciutto e look concettuali Katie Holmes, che oggi ha 43 anni, ha dato una svolta al suo look: ora porta i capelli tirati e indossa completi monocromatici molto rigorosi.

Il volto più affusolato e asciutto, gli abiti minimal che lasciano intravedere la figura più magra di quella a cui eravamo abituati: Katie Holmes alla New York Fashion Week è apparsa radicalmente cambiata. L'attrice, che oggi ha 43 anni, ha dato una svolta al suo look, scegliendo completi monocromatici molto rigorosi, quasi concettuali, in bianco o in nero. I capelli, tirati in uno chignon, mettevano in risalto il volto più magro e asciutto. Insomma, Katie Holmes non è più "l'eterna Joey", la ragazza dolce e ingenua dei tempi di Dawson's Creek, ma una donna diversa, più sofisticata e matura anche nei look.

Katie Holmes in total black alle sfilate

Febbraio, nel fashion system, è il mese dedicato alle sfilate: la New York Fashion Week è entrata nel vivo, per poi proseguire con Londra, Milano e Parigi. Dopo le limitazioni imposte dal Covid, gli eventi di moda sono nuovamente affollati da star e ospiti vip, seduti in prima fila a godersi le sfilate. Alla sfilata di Ulla Johnson c'era anche Katie Holmes, l'ex moglie di Tom Cruise. L'attrice è apparsa con un look monocromatico nero, composto da una giacca dall'aria sportiva con la cerniera, stretta in vita da una coulisse con fiocco, e un'ampia gonna dello stesso colore.

Katie Holmes alla sfilata Ulla Johnson

L'attrice ha poi partecipato al party del brand Alice + Olivia indossando un altro look monocromatico, questa volta bianco, che evidenziava la sua figura visibilmente dimagrita. Katie Holmes indossava una camicia bianca asimmetrica, pantaloni a vita alta leggermente svasati e portava i capelli tirati sulla nuca in uno chignon, che mettevano in risalto i lineamenti più affilati del volto.

Katie Holmes al party di Alice + Olivia

La trasformazione di stile di Katie Holmes

Katie Holmes è da sempre un'appassionata di moda, ma di recente ha dato una svolta al suo stile: ha detto addio ai colori pastello e alla fantasia floreale per sfoggiare look più essenziali e minimal, quasi concettuali. Se prima preferiva uno stile casual e bon ton, fatto di morbide bluse e abiti romantici, ora punta tutto su tagli geometrici e decisi, e tinte nette. Anche il beauty dell'attrice è cambiato: le morbide onde dei capelli sono tirate in uno chignon, il make up enfatizza gli occhi e il viso ha perso la morbidezza di un tempo. In parte il cambiamento è dovuto al naturale scorrere del tempo, ma sicuramente l'attrice ha voluto provare un nuovo look che rispecchi la donna adulta che è ora, dando un taglio netto con i look alla "Joey". In entrambi le versioni, è sempre bellissima.