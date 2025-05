video suggerito

Il revenge dress di Katie Holmes è un tailleur a fiori perfetto per la primavera Tom Cruise ha ufficializzato la relazione con Ana de Armas e tutti i riflettori sono stati puntati su Katie Holmes, l'ex moglie dell'attore: ecco la sua interpretazione glamour e primaverile del classico revenge dress.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano Katie Holmes nei panni di Joey Potter, la protagonista dell'iconico teen drama degli anni '90 Dawson's Creek? Sono passati decenni da quando interpretava la ragazzina insicura e introspettiva di Capeside ma, nonostante ciò, non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue, anzi, continua a essere icona di splendore anche a 46 anni. Ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore sfoggiando un look "della vendetta" poco dopo l'ufficializzazione della relazione tra l'ex marito Tom Cruise e Ana de Armas: ecco la sua versione del classico revenge dress.

Il look della vendetta di Katie Holmes

Il matrimonio di Katie Holmes e Tom Cruise è finito da anni (e in malo modo) ma è bastato che l'attore ufficializzasse la nuova relazione con Ana de Armas per parlare del presunto revenge look della sua ex moglie. Nelle ultime ore l'attrice ha celebrato il ruolo ottenuto nella serie Poker Face con Natasha Lyonne e lo ha fatto con un completo che non è passato inosservato. Per lei niente abiti della vendetta "classici" con maxi scollature e spacchi vertiginosi, ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni, per la precisione un modello a fondo bianco ricoperto di fiori blu che si rivelerà perfetto per la primavera. Per completare il tutto ha scelto poi una canotta nera, delle mules di camoscio marrone e una borsa con le frange in tinta.

Il revenge look di Katie Holmes

Katie Holmes con le beach waves per la primavera

A fare la differenza nel look "da vendetta" di Katie Holmes sono stati i capelli. Fedele ai capelli lunghi per quasi tutta la sua carriera, non ha rinunciato alle lunghezze extra ma la cosa particolare è che le ha esaltate con delle inedite beach waves dall'effetto naturale, esaltando le inedite sfumature dorate. Per quanto riguarda il make-up, ha puntato sulla semplicità, sfoggiando anche un'abbronzatura olivastra. Insomma, il tempo potrà anche passare per l'ex Joey Potter ma non intacca affatto la bellezza che da sempre la caratterizza. In quante prenderanno ispirazione da lei per un revenge dress alla moda ma allo stesso tempo non troppo eccessivo?