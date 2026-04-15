Joshua Jackson e Katie Holmes sul red carpet: Pacey e Joey fanno sognare i fan di Dawson’s Creek

I due attori di Dawson’s Creek hanno partecipato a una serata di gala ed è stato come un tuffo indietro nel tempo per i fan della coppia e della serie tv.

Joshua Jackson e Katie Holmes

Sono passati anni da quando, giovanissimi, hanno interpretato sul piccolo schermo Joey e Pacey, personaggi indimenticabili a cui il pubblico è rimasto affezionatissimo. Dawson's Creek ha dato avvio alle carriere di Joshua Jackson e Katie Holmes, che hanno continuato a lavorare nel mondo del cinema come attori, mantenendo anche una solida amicizia. Ormai, si tratta di un legame quasi trentennale, visto che la popolarissima serie è andata in onda dal 1998 al 2003. Il finale ha diviso molto il pubblico, anche se la fazione principale faceva il tifo proprio per loro, per vedere finalmente insieme dopo tante peripezie Joey e Pacey.

I due, tra l'altro, hanno anche avuto davvero una love story al tempo delle riprese. Sono stati insieme per poco tempo, mandando in tilt i fan. Ancora oggi, vederli insieme è un tuffo nel passato che oltre a far riemergere i ricordi legati alla serie tv, riaccende le speranze nel ritorno di fiamma. Entrambi attualmente sembra siano single. Lei è stata sposata con Tom Cruise e lui ha da poco messo fine al matrimonio con la modella anglo-giamaicana Jodie Turner-Smith.

Sono stati visti insieme sul tappeto rosso del Lincoln Center a New York, per la première del film documentario italiano "Brunello – Il visionario garbato", progetto del regista Giuseppe Tornatore con musiche del Premio Oscar Nicola Piovani. Tra i presenti anche Naomi Watts, Oscar Isaac e ovviamente il protagonista assoluto, il "Re del Cashmere" d'Italia.

Joshua Jackson e Katie Holmes in Brunello Cucinelli

Joshua Jackson non ha indossato il classico completo tradizionale black&white, preferendo dare un tocco di colore con la giacca da smoking bordeaux. Dettaglio sparkling, invece, per Katie Holmese. Ha dato nuova vita a una semplice camicia bianca indossandola con una spalla nuda, lasciando intravedere la spallina del reggiseno dai dettagli scintillanti. L'ha abbinata a una gonna silver a sirena tempestata di paillettes, con pochette nera. Entrambi i look sono stati realizzati su misura da Cucinelli.

Per i due è stata la prima reunion pubblica dopo la tragica scomparsa del collega e amici James Van Der Beek, morto l'11 febbraio 2026 a soli 48 anni. Proprio per lui, l'intero cast si era mobilitato per una raccolta fondi da destinare all'associazione F Cancer, organizzando una serata al Richard Rogers Theatre di New York. Anche in quel caso grande attenzione si era concentrata sulla coppia Jackson-Holmes. I due tra l'altro hanno di recente lavorato insieme su un set. Si tratta del film "Happy Hours", una storia che racconta le tre fasi di una storia d'amore e che li vede protagonisti, con la regia proprio di Katie Holmes.