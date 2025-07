Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme (e vestono ancora come Joey e Pacey di Dawson’s Creek)

Chi non ricorda Dawson's Creek, l'iconico teen drama ambientato a Capeside? Tutti coloro che sono stati ragazzini all'inizio degli anni 2000 di sicuro saranno cresciuti con Dawson Leery, Joey Potter, Pacey Witter, Jen Lindley, Andie e Jack McPhee, appassionandosi alle loro avventure e ai loro triangoli amorosi. Oggi è un gran giorno per i fan del leggendario telefilm: Katie Holmes e Joshua Jackson si sono riuniti a oltre 20 anni dalla chiusura della serie. Sebbene in molti abbiano sempre sognato di vederli insieme anche nella vita reale (proprio come nelle ultime stagioni), in realtà il loro incontro è legato semplicemente a questioni lavorative. Katie Holmes ha scritto e diretto il film Happy Hours e al suo fianco sul set ha voluto Joshua/Pacey. Cosa hanno indossato i due per questo insolito revival?

Joey Potter e Pacey Witter sul set di Happy Hours

Joey Potter e Pacey Witter torneranno insieme sullo schermo a oltre 20 anni dalla fine dell'iconico Dawson's Creek, lo faranno nel film Happy Hours, le cui riprese sono appena cominciate a New York. Si tratta di una storia romantica in cui due ex innamorati che si ritrovano da grandi provano a far funzionare le cose tra impegni familiari, lavoro e altri ostacoli. Insomma, sembrerà di essere di nuovo di fronte a Joey e Pacey ma in versione "adulta". A volere fortemente questa reunion è stata Katie Holmes che, nei panni di sceneggiatrice e regista, non ci ha pensato su due volte a scegliere l'ex collega di Dawson's Creek come partner di questa sua nuova avventura. Si sarà trattata di una scelta "strategica" per creare un effetto nostalgia?

Katie Holmes e Joshua Jackson

I look anni 2000 di Katie Holmes e Joshua Jackson

La cosa certa è che i look sfoggiati da Katie e Joshua sul set delle prime riprese di Happy Hours "strizzano l'occhio" all'iconico stile anni 2000 che ha contraddistinto le diverse stagioni di Dawson's Creek. La ex Joey Potter è tornata alle camicie oversize a quadroni abbinate alle canotte basic portate senza reggiseno (ma ha completato il tutto con pantaloni palazzo a taglio balloon e stivali col tacco). L'ex Pacey Witter ha reinterpretato lo stile "ribelle" del suo personaggio indossando jeans, t-shirt con stampa sul petto e giacca cargo in verde militare. Insomma, per Katie e Joshua il tempo sembra non essere mai passato e di sicuro torneranno ad appassionare i loro leggendari fan nel nuovo film diretto dall'attrice.