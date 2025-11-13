All’asta i cimeli di Dawson’s Creek, dalla collana di Joey alla camicia di flanella di Dawson

Ricordate Dawson's Creek, l'iconico teen drama di inizio anni 2000 che vedeva come protagonisti i giovanissimi ragazzi di Capeside? Presto alcuni degli accessori simbolo della serie sono stati messi all'asta ma non si tratti di un'operazione commerciale, quanto piuttosto di una buona causa. James Van Der Beek, alias Dawson Leery, ha messo in vendita gli oggetti cult per pagare le cure contro il cancro a cui deve sottoporsi il prima possibile. Lo scorso anno, infatti, gli è stato diagnosticato un tumore al colon-retto al terzo stadio e attualmente sta facendo il possibile per combatterlo e mettere fine a questo incubo.

Quanto valgono i cimeli di Dawson's Creek

Quali saranno gli oggetti messi all'asta dall'attore protagonista di Dawson's Creek? Il più "nostalgico" è la camicia di flanella sui toni del ruggine che Dawson ha indossato in molti episodi della serie, il cui valore potrebbe superare le 2.000 sterline.

La camicia di Dawson all’asta su Propstore

Ci sono, poi, i cimeli a tema cinema, dal peluche di ET alla statuetta di Indiana Jones, e il completo bianco della puntata pilota, quello che Dawson sfoggiava per andare al cinema con gli amici (stimato tra le 1.500 e le 3.000 sterline). Il pezzo più prezioso dell'asta è la collana che Dawson ha regalato a Joey durante il ballo di fine anno, accessorio che, stando alle stime, potrebbe fruttare tra le 20.000 e le 40.000 sterline.

La collana di Joey all’asta su Propstore

Come partecipare all'asta degli oggetti cult della serie

L'asta è stata già aperta sul sito Propstore e verrà completata durante la Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, evento che si terrà dal 5 al 7 dicembre. James Ha raccontato di aver conservato questi oggetti per anni come veri e propri "tesori" ma, visti gli imprevisti che si ritrova ad affrontare, ora è costretto a disfarsene. Sebbene la cosa gli crei non poca nostalgia, è felice di condividerli con i fan che hanno contribuito al suo successo internazionale. Come fare a partecipare all'asta? Basta registrarsi sul sito di Propstore e fare le proprie offerte fino al 7 dicembre. In alternativa, è possibile presentarsi all'evento di persona (si terrà a Londra il 6 dicembre). Il ricavato andrà completamente all'attore e lo aiuterà a coprire le spese delle cure contro il cancro.