Suri Cruise come Joey Potter di Dawson’s Creek: la figlia di Katie Holmes è la sua fotocopia Suri Cruise è cresciuta, ha 15 anni e sembra avere tutte le carte in regola per seguire le orme di mamma Katie Holmes. È stata paparazzata tra le strade di New York e il dettaglio balzato subito all’occhio è che somiglia in modo impressionante a Joey Potter di Dawson’s Creek.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda Katie Holmes nei panni di Joey Potter, la protagonista di Dawson's Creek? Sono passati decenni da allora ma il suo personaggio continua a essere iconico, tanto che in molti non possono fare a meno di associarla ancora oggi al noto teen drama. Oggi è la figlia Suri Cruise che sembra avere tutte le carte in regola per prendere il suo posto: le due sono state avvistate tra le strade americane e ad attirare l'attenzione di tutti è stato il fatto che si somigliano in modo impressionante. La figlia nata dal matrimonio dell'attrice con Tom Cruise seguirà le orme dei genitori?

Sono lontani i tempi in cui Suri Cruise era solo una bambina, oggi è cresciuta, ha 15 anni e sembra aver ereditato fascino e bellezza dalla mamma. Le due sono state paparazzate tra le strade di New York mentre portavano a spasso il cane e il dettaglio che è balzato subito all'occhio è che la ragazzina somiglia in modo così impressionante a Joey Potter che sembra essere uscita da una delle scene dell'iconico telefilm degli anni 2000. Bocca carnosa, sguardo profondo, capelli lunghi e lisci: Suri potrà pure essere solo una teenager ma in molti sognano già di vederla sul piccolo schermo, magari nello stesso ruolo che ha permesso alla mamma di raggiungere il successo.

Suri e Katie hanno gli stessi lineamenti del viso, lo stesso taglio d'occhi, la stessa bocca e la stessa espressività. A differenziarle è solo lo stile (dettaglio legato semplicemente alla differenza d'età). Cosa indossava la piccola di casa Cruise tra le strade americane? Un paio di pantaloni a zampa in pieno stile anni '90, un maglioncino a righe con la zip sul collo e un bomber in verde militare, insomma, una serie di must-have di stagione che denotano la sua passione per la moda. Al momento, però, è ancora troppo giovane per lo spettacolo: non resta dunque che aspettare qualche anno per scoprire se lavorerà nello showbiz proprio come i genitori.