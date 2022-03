Katie Holmes icona di stile mannish: porta il tailleur col reggiseno a vista e le scarpe fluo Katie Holmes ha partecipato all’inaugurazione del RiseNY’s e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di look. Ha dimostrato di essere un’icona di stile mannish con un tailleur bianco portato col reggiseno a vista e le scarpe fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Katie Holmes ricopriva i panni di Joey Potter in Dawson's Creek, l'attrice è cresciuta ed è diventata un'icona fashion di fama internazionale. Lasciatasi alle spalle il matrimonio con Tom Cruise, è letteralmente rinata e ora non può fare a meno di partecipare agli eventi di gala più ambiti al mondo. Nelle ultime ore, ad esempio, ha preso parte all'inaugurazione del RiseNY’s e ne ha approfittato per sfoggiare un look all'insegna del glamour. Ha seguito il trend della moda mannish ma lo ha declinato in una versione cool, colorata e iper sensuale: ecco chi ha firmato l'outfit della diva.

Katie Holmes col tailleur giacca e pantaloni

Dite addio agli abiti principeschi, alle gonne pompose e ai maxi spacchi, la tendenza che spopola da diverse stagioni è quella mannish, ovvero dei tailleur giacca e pantaloni. Katie Holmes lo sa bene ed è per questo che all'evento newyorkese ha abbinato un paio di pantaloni a sigaretta a un blazer doppiopetto leggermente over. Visto che ci si avvicina alla primavera, ha scelto un super luminoso total white, anche se ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato un altro dettaglio: ha portato il reggiseno a vista, evitando di completare il look con le classiche camicie o con qualche top glamour.

Katie Holmes in tailleur total white

Le sling-back di Katie Holmes

A fare la differenza nell'outfit di Katie Holmes sono state le scarpe. L'attrice ha aggiunto un ulteriore tocco di colore con un paio di sling-back di raso fucsia fluo, un modello firmato The Row col tacco kitten. Qual è il loro prezzo? Sul web vengono vendute a 700 euro, anche se attualmente è possibile trovarle scontate. La Holmes ha poi detto addio alle pieghe lisce alla Joey Potter, ha portato il long bob con delle onde dall'effetto naturale, così da aggiungere un tocco sbarazzino e fresco alla sua immagine. In quante prenderanno ispirazione dallo stile della Holmes per la primavera?