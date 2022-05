Soleil Sorge coperta di cristalli a La pupa e il secchione: per la finale sceglie l’abito stringato Ieri sera è andata in onda la finale de La pupa e il secchione e ancora una volta Soleil è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha infiammato il palco con un minidress tempestato di cristalli, un modello con delle stringhe sui lati che lasciavano intravedere i fianchi nudi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la finale de La pupa e il secchione, il programma di Canale 5 presentato da Barbara D'Urso dedicato all'eterna (e convenzionale) lotta tra belli senza cervello e cervelloni non troppo attraenti. Al di là dei protagonisti in gara e della conduttrice, la vera rivelazione di questa edizione della trasmissione è stata Soleil Sorge. A poche settimane dalla fine della sua esperienza al GF Vip 6 è tornata in tv ne panni di opinionista, continuando a mettere in mostra il suo animo irriverente. Per l'ultima puntata ha curato nei minimi dettagli il look e, dopo i sandali alla schiava e il minidress a rete, questa volta ha scelto un sensuale abito ricoperto di cristalli.

Soleil a La pupa e il secchione col minidress nudo

Soleil Sorge ha osato in fatto di sensualità per il gran finale de La pupa e il secchione. Ha indossato un minidress tempestato di cristalli silver, un modello seconda pelle con le spalline sottili, la scollatura morbida, una maxi scollatura sulla schiena e la gonna alla caviglia con degli audaci spacchi laterali. A renderlo ancora più provocante sono state le stringhe laterali che hanno lasciato intravedere chiaramente i fianchi nudi (oltre che i tatuaggi sul costato). Per completare il tutto l'influencer ha scelto un paio di sandali in tinta col tacco a spillo di MVP, mettendo così ancora più in risalto le gambe lughe e snelle.

Soleil col minidress stringato

L'hair look sauvage di Soleil Sorge

Soleil non ha lasciato nulla al caso durante la finale de La pupa e il secchione e ha aggiunto un ulteriore tocco sensuale al suo outfit. Ha temporaneamente detto addio ai capelli lisci e ha sfoggiato una iper femminile acconciatura sauvage. Ha puntato tutto su delle onde dall'effetto naturale, portandole leggermente tirate in due codine sui lati del viso, così da rendere la chioma super voluminosa in pieno stile leonessa. Insomma, la Stasi ha chiuso l'esperienza su Canale 5 "col botto": ora quando la rivedremo ancora una volta in tv?

