Sofia di Spagna si trasferisce a Parigi: la scelta rivoluzionaria della principessa

La principessa Sofia di Spagna ha deciso di “abbandonare” il suo paese natale: ecco per quale motivo è pronta per trasferirsi a Parigi.

Le Royal Family d'Europa vivono la loro vita sotto i riflettori e sono abituati a vedere ogni notizia e indiscrezione che li riguarda finire sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Negli ultimi giorni ad attirare le attenzioni dei media sono stati i principi, ovvero gli eredi al trono che si stanno preparando al loro futuro al timone della monarchia. È ormai risaputo che George d'Inghilterra, il futuro re del paese, presto frequenterà Eton come il papà William ma cosa dire, invece, della principessa Sofia di Spagna? Ecco la decisione rivoluzionaria che ha preso.

Cosa sta studiando Sofia di Spagna

L'infanta Sofia, la seconda figlia di re Felipe VI e Letizia Ortiz, non diventerà mai regina, visto che questo ruolo spetterà di diritto alla sorella maggiore Leonor. Nonostante ciò, essendo una principessa d'alto rango, sta intraprendendo dei percorsi accademici di tutto rispetto. Dopo essersi diplomata, ha trascorso l'ultimo anno a Lisbona per studiare Scienze Politiche e Relazioni Internazionali al Forward College. Per essere precisi, ha frequentato un corso di laurea disegnato dalla London School of Economics, dove le classi non superano i 15 studenti e il sistema di tutoraggio è individuale. Naturalmente le lezioni sono in inglese, anche se si studiano portoghese, francese e tedesco, così da dare agli alunni una formazione internazionnale.

Dove andrà a vivere la principessa Sofia

La cosa che in pochi sanno è che questo istituto multicampus fa cambiare sede agli studenti una volta all'anno, permettendogli di vivere nelle tre città in cui è presente, ovvero Lisbona, Parigi e Berlino. Ora, dunque, la principessa Sofia è prontissima per trasferirsi nella capitale francese per affrontare il secondo anno di università. Per essere precisi, andrà a vivere nella Cité Internationale Universitaire de Paris, ovvero la residenza più grande per studenti e ricercatori internazionali dell'Île-de-France, dove ci sono sale studio, teatro, piscina, palestra, biblioteca, un laboratorio linguistico, ristoranti e un servizio di catering interno. Sofia, dunque, si è dimostrata ancora una volta una principessa rivoluzionaria: non solo ha scelto un percorso di studi tutt'altro che tradizionale, per farlo ha anche "abbandonato" la Spagna, il paese che rappresenterà per tutta la vita grazie al suo titolo.