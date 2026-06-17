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Il principe George frequenterà Eton, il college di papà William da oltre 70mila euro all’anno

È ufficiale: a partire dal prossimo settembre il principe George frequenterà Eton College, proprio come il papà William. Qual è la retta annua dell’esclusivo istituto britannico?
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A cura di Valeria Paglionico
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Il principe George è in procinto di dare il via a una nuova fase della sua vita: il prossimo 22 luglio compirà 13 anni e questo significa che a partire dal prossimo settembre comincerà a frequentare il college. Negli ultimi anni sono state moltissime le indiscrezioni a riguardo, addirittura in molti avevano ipotizzato che tra William e Kate si fosse creata una vera e propria "faida familiare" per decidere se far seguire le orme dell'uno o dell'altro al principino, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale: l'erede al trono inglese andrà all'Eton College come il papà.

Perché è stato preferito Eton a Malborough College

Kensigton Palace ha finalmente rivelato quale sarà il futuro del principe George: con una nota ufficiale è stato annunciato che dal prossimo settembre l'erede al trono frequenterà l'Eton College, uno degli istituti più prestigiosi e influenti del Regno Unito, famoso per essere stato frequentato sia dal papà William che dallo zio Harry. Per quale motivo la scelta è ricaduta proprio su Eton e non su Marlborough College (preferito da Kate Middleton)? Non si tratta solo di una tradizione di famiglia, il college è anche vicino a Forest Lodge, la residenza nei pressi del castello di Windsor dove ora vivono i principi del Galles.

Il boarding school "flessibile" di Eton Colleg

Il regime seguito dall'istituto sarà quello di boarding school, dunque il principe George dovrà risiedere e pernottare al campus del college, dove gli verrà riservata una camera fin dal primo anno. A differenza di altre scuole simili, però, agli studenti verrà concessa una certa flessibilità, dunque potranno tornare a casa durante i fine settimana o durante brevi permessi, così da mantenere un forte legame familiare. A questo punto la cosa da chiedersi è: quanto si paga per frequentare l'istituto noto per formare la futura classe dirigente britannica? La retta annuale supera le 63.000 sterline, quindi oltre 72.000 euro.

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