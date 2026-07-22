Kate Middleton festeggia il compleanno del principe George con un regalo da oltre 70mila euro

Oggi il principe George compie 13 anni e diventa ufficialmente adolescente: cosa gli ha regalato mamma Kate Middleton?

Il principe George sta crescendo: oggi compie 13 anni e, oltre a entrare ufficialmente nell'adolescenza, è stato anche chiamato a intraprendere un preciso "training" che lo porterà a diventare un perfetto re. Come da tradizione, è diventato protagonista di un nuovo ritratto ufficiale di compleanno ma, a differenza degli scorsi anni, ha cambiato radicalmente stile, lasciando nell'armadio gli abiti casual: ora indossa solo completi eleganti e camicie, proprio come richiesto ai principi adulti. Cosa ha ricevuto in regalo da mamma Kate Middleton?

I regali di Kate e William

Niente più calzoncini, polo e sorrisi sdentati, George sta crescendo e sembra avere tutte le carte in regola per diventare un perfetto sovrano inglese. Nonostante ciò, non rinuncia ai classici regali di compleanno, anzi, come ogni ragazzino "normale", li attende con particolare entusiasmo. Stando alle indiscrezioni Kate Middleton e il principe William, avrebbero comprato al figlio 13enne il suo primo telefonino, essenziale per la sua nuova vita al college. Il dono più importante, però, sarebbe stata l'iscrizione a Eton, il prestigioso istituto da oltre 70.000 euro all'anno. A partire dal prossimo settembre si trasferirà nel campus riservato agli studenti e, oltre a ricevere un'educazione di tutto rispetto, rimarrà anche a lungo lontano da casa per la prima volta nella sua vita.

I festeggiamenti per i 13 anni del principe George

Come sta festeggiando i 13 anni il principe George? Al momento non si sa nulla di preciso, visto che non sono previsti eventi pubblici. Di solito trascorre la giornata ad Anmer Hall, la tenuta di famiglia del Norkolfk, anche se è probabile che si trovi in vacanza all'estero con i genitori e i fratelli. È con loro che celebrerà l'importante traguardo con un party privato, godendosi così gli ultimi momenti intimi e familiari nel suo "nido". Insomma, il 13esimo compleanno di George rappresenta un vero e proprio "giro di boa": in quanti non vedono l'ora di ammirarlo con la divisa dell'Eton College?