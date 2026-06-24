L’estate 2026 della Royal Family: cosa faranno William e Kate con i principini

Come sarà l’estate 2026 della Royal Family? Ecco cos’hanno in programma William e Kate con George, Charlotte e Louis.

L'estate 2026 è ufficialmente cominciata e tutti o quasi stanno organizzando qualche viaggio più o meno improvvisato per renderla speciale. La Royal Family inglese non fa eccezione, anche se per il momento, così come i "comuni mortali", continua a lavorare a pieno ritmo. Cosa faranno il principe William e Kate Middleton nel momento in cui andranno in ferie? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle vacanze reali dei principi e dei principini del Galles.

Il principe George si prepara per debuttare a Eton

George, Charlotte e Louis hanno finito la scuola proprio come tutti i loro coetanei ma al momento non sono ancora in vacanza. Il primogenito ne sta approfittando per prepararsi al debutto all'Eton College e, come se non bastasse, insieme ai fratelli appare in pubblico durante i principali eventi istituzionali legati alla corona. Qualche giorno fa era al Trooping the Colour, mentre nelle prossime settimane probabilmente accompagnerà mamma Kate a Wimbledon. Al noto torneo di tennis potrebbe fare il suo debutto anche il piccolo di casa Louis, ma attualmente i genitori stanno ancora valutando il da farsi, visto che alla sua età potrebbe trovare i match un po' troppo noiosi.

Dove andranno in vacanza i principi del Galles

Dove andranno William e Kate in vacanza? Al momento, visto che hanno ancora molti impegni ufficiali in agenda, potrebbero semplicemente trasferirsi ad Anmer Hall, la casa in campagna nei pressi di Sandringham, così da dare ai bambini la possibilità di giocare all'aria aperta e di darsi alla loro grande passione per il giardinaggio. Ad agosto, invece, probabilmente si concederanno un viaggio all'estero con i principini (una delle loro mete preferite è Mustique), mentre per chiudere l'estate faranno tappa a Balmoral, la residenza di famiglia in cui fin dai tempi di Elisabetta II i Royals si riuniscono alla fine della bella stagione.