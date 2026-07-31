L’estate 2026 dei Royals: da Carlo e Camilla a Felipe e Letizia, dove andranno in vacanza i reali

Le ferie si avvicinano per tutti, anche per i Royals d’Europa. Dove andranno in vacanza nel mese di agosto?

Le ferie si avvicinano per tutti, anche per i reali d'Europa, che stanno portando a termine gli ultimi impegni istituzionali prima delle vacanze. C'è chi si godrà la tranquillità della campagna, chi preferirà il mare e chi, invece, opterà per un tour più movimentato tra diverse mete: la cosa certa è che le "teste coronate" del continente non rimarranno a casa. Ecco dove andranno a godersi il meritato relax re Carlo e Camilla, William e Kate, Letizia Ortiz e Felipe VI.

La reunion a Balmoral della Royal Family inglese

Re Carlo III e la regina Camilla anche quest'estate rispetteranno la tradizione di Balmoral, la residenza scozzese amatissima dalla regina Elisabetta II, dove tutti i Windsor si riuniscono nel mese di agosto. La tenuta, che di solito può essere visitata anche dai turisti curiosi, chiuderà i battenti il giorno 9 agosto, così che lo staff possa preparare tutto per l'arrivo dei reali. Tra loro ci saranno anche il principe William e Kate Middleton con i tre figli George, Charlotte e Louis, che probabilmente, però, arriveranno a fine mese dopo una vacanza al mare e lontana dai riflettori.

L'estate senza figlie di Felipe e Letizia

Il re di Spagna Felipe VI e sua moglie Letizia Ortiz avrebbe già trascorso delle giornate di riposo nella residenza estiva a Palma de Maiorca ma, complice i terribili incendi che stanno devastando il paese, sono dovuti rientrare a Madrid. Una volta risoltasi l'emergenza, i due partiranno per un viaggio istituzionale in Perù, dunque al momento non si sa ancora nulla sulle loro ferie. La cosa certa è che non ci saranno Leonor e Sofia, entrambe impegnate con gli studi all'estero.

Niente vacanze per Alberto di Monaco e Charlene

Il principe Alberto di Monaco e la moglie Charlene hanno preannunciato che non andranno in vacanza, si concederanno giusto qualche gita in Costa Azzura e Montone, mentre il re Calo XVI Gustavo di Svezia e la moglie Silvia sono già sull’isola di Oland al Solliden Palace, poi nelle prossime settimane si trasferiranno nella tenuta privata di Magero, vicino a Tonsberg. Per quanto riguarda i Royals dei Paesi Bassi, la principessa ereditaria Amalia e le sorelle Alexia e Ariane sarebbero partite alla volta diKranidi, nel Peloponneso, dove la famiglia possiede una villa acquistata nel 2012.