Il principe George verso Eton: come si sta preparando per il debutto al college

A partire dal prossimo settembre il principe George comincerà a studiare a Eton, il prestigioso istituto britannico in cui ha studiato anche il padre William: come si sta preparando all’esperienza?

Il principe George ha appena compiuto 13 anni e questo significa che per lui è arrivato un momento di svolta: a partire dal prossimo settembre, dunque non appena finiranno le vacanze estive, comincerà a frequentare l'Eton College, il prestigioso istituto britannico in cui hanno studiato anche suo padre William e suo zio Harry. Si tratterà di un momento chiave per la formazione del futuro re d'Inghilterra e non sorprende che i media internazionali aspettino il debutto con una certa ansia. Come si sta preparando l'erede al trono a questa esperienza?

Il principe George dormirà in collegio

Nel momento in cui darà il via agli studi a Eton, George per la prima volta nella sua vita abbandonerà il "nido" familiare, visto che si ritroverà anche a dormire nel collegio. A dispetto di quanto si possa pensare, il principino non è nuovo all'esperienza: ha già trascorso qualche notte fuori durante la frequentazione della Lambrook School, che offre agli studenti che lo desiderano delle formule di permanenza settimanale o flessibile. La cosa lo avrebbe aiutato a diventare più autonomo e a inserirsi meglio nella vita di gruppo, dunque all'interno del nuovo college (che si trova a pochi minuti da Adelaide Cottage) non dovrebbe avere particolari problemi.

Come sarà la divisa di George a Eton

Stando alle stime del giornalista esperto royal Robert Jobson, George sarebbe prontissimo per dare il via a una nuova fase della sua vita, anche perché avrebbe acquisito maturità e stabilità dopo aver visto sia la mamma Kate Middleton che il nonno Carlo III combattere contro un cancro. Cosa indosserà al college? Così come al papà William, gli verrà imposta la divisa caratterizzata da frac nero, pantaloni gessati e colletto rigido. In quanti non vedono l'ora di ammirare il principino in questa nuova versione super formale?