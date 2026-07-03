Lady Louise Windsor si è laureata: ha frequentato la stessa università di William e Kate

Lady Louise Windsor si è laureata, portando a termine un percorso di studi nella stessa università frequentata da William e Kate: ecco le foto in toga col diploma tra le mani.

La Royal Family sta celebrando un nuovo e importante traguardo: Lady Louise Windsor, la figlia maggiore di Edoardo e Sophie, Duchi di Edimburgo, ha appena portato a termine il percorso di studi alla prestigiosa St. Andrews University in Scozia, l'università diventata particolarmente nota in Gran Bretagna per aver ospitato il principe Willia e Kate Middleton. La principessa 22enne si è laureata in inglese e relazioni internazionali e non ha esitato a posare con la toga per uno scatto ufficiale postato sui social dal re e dalla regina.

In cosa si è laureata Lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor non potrebbe essere più soddisfatta della laurea conseguita a 22 anni e, come da tradizione per i traguardi raggiunti dai membri di corte, ha posato per un ritratto reale ufficiale. Nella foto postata sui social, nella cui didascalia Carlo e Camilla non hanno esitato a farle le loro congratulazioni, la studentessa reale posa sorridente e soddisfatta con indosso la classica toga nera con i dettagli rossi sulle spalle. L'iconico mantello lascia intravedere la camicia bianca con le maniche lunghe portata abbottonata fino al collo, mentre tra le mani stringe la custodia del diploma ricoperta di pelle blu con inserti dorati.

Lady Louise Windsor con i genitori

Cosa farà ora la principessa inglese

Nella seconda immagine Lady Louis Windsor si è lasciata immortalare accanto ai genitori Sophie ed Edoardo, che l'hanno sempre descritta come una ragazza seria, studiosa e responsabile. Cosa farà dopo la laurea? Per il momento ha ancora le idee poco chiare, dunque ha deciso di concedersi un anno sabbatico. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si darà al totale relax ma farà qualche esperienze lavorative, attività di volontariato e viaggi all'estero, in maniera tale da valutare le varie opportunità che le verranno proposte. Non si esclude che, come lei stessa ha indicato su LinkedIn, possa intraprendere una carriera nell'esercito, nella diplomazia o nella giurisprudenza. L'università di William e Kate le porterà fortuna?