“Skechers non ha intenzione di lavorare con Kanye West”: il rapper cacciato dal brand di sneakers Il marchio di scarpe Skechers ha spiegato che Ye si è presentato “senza invito e senza preavviso” ed è stato scortato fuori per via di “riprese non autorizzate”

A cura di Beatrice Manca

La parabola discendente di Ye sembra non avere fine: prima Balenciaga ha interrotto i rapporti con il rapper (prima conosciuto come Kanye West) poi è stata la volta di Adidas, che ha chiuso la linea Yeezy con "effetto immediato". Adesso anche il brand di sneakers Skechers ha allontanato il cantante, scortandolo fuori dai propri edifici.

Skechers scorta Ye fuori dalla sua sede

Mercoledì 26 ottobre Ye si è presentato negli uffici di Los Angeles del brand californiano, probabilmente per avere un colloquio con i vertici di Skechers. La visita non autorizzata però ha spinto i dirigenti dell'azienda di calzature a scortarlo fuori dall'edificio, come spiega lo stesso brand: "Kanye West, noto anche come Ye, è arrivato senza preavviso e senza invito in uno degli uffici aziendali di Skechers a Los Angeles", afferma Skechers in un comunicato ufficiale. "Considerando che Ye era impegnato in riprese non autorizzate, due dirigenti di Skechers hanno scortato lui e il suo gruppo fuori dall'edificio dopo una breve conversazione".

Perché Kanye West si è presentato da Skechers

I contenuti della conversazione non sono stati resi noti: probabilmente il direttore creativo di Yeezy cercava un nuovo produttore per la sua linea. Al momento però Ye e i suoi rappresentanti, interpellati dalla stampa statunitense, non hanno commentato la notizia. Quel che è certo è che non c'è nessun accordo commerciale in corso: "Skechers non sta valutando e non ha intenzione di lavorare con West. Condanniamo le sue recenti osservazioni di divisione e non tolleriamo l'antisemitismo o qualsiasi altra forma di incitamento all'odio".

Kanye West ostracizzato dal mondo della moda

Le recenti affermazioni controverse di Ye sugli ebrei, sul movimento Black Lives Matter e sul diritto all'aborto hanno spinto l'élite culturale della moda a prendere le distanze dall'ex marito di Kim Kardashian: Vogue ha annunciato che non lavorerà più con lui dopo gli attacchi personali a una giornalista della testata. Balenciaga, Gap e Adidas hanno chiuso le porte a Kanye West, nonostante il successo commerciale delle linee prodotte insieme. Anche Skechers, un marchio sempre più importante nel settore delle sneakers, vuole prendere le distanze: "La società desidera sottolineare ancora una volta che West si è presentato senza preavviso e senza invito agli uffici aziendali di Skechers".