Shakira, look sexy e futuristici nel nuovo video: body colorati e lingerie trasparente in Te felicito “Te felicito” segna il ritorno sulla scena musicale internazionale di Shakira. Il video è stato realizzato in chiave futuristica e i look della cantante sono sexy e coloratissimi.

A cura di Giusy Dente

Oggi è una data importante per Shakira. I suoi fan attendevano con ansia il 22 aprile, giorno del rilascio del nuovo video della cantante colombiana, assente da diversi mesi dalle scene musicali. Risale infatti a quasi un anno fa il singolo Don't Wait Up mentre bisogna tornare al 2017 per il suo ultimo album. El Dorado è stato un enorme successo: ha ottenuto anche un Grammy Award e un Latin Award come miglior album pop vocale. Nel corso del 2022 è prevista la pubblicazione di altri singoli, fino ad arrivare al rilascio del suo dodicesimo lavoro.

I look di Shakira in Te felicito

Te felicito ed è in realtà una collaborazione realizzata assieme al cantante portoricano Rauw Alejandro, un talento emergente che sta ottenendo molto consenso soprattutto tra Messico, Argentina, Colombia, Bolivia, Cile, Paraguay, Perù e Spagna. È reduce dalle nomination in quattro categorie ai Billboard Music Awards: miglior artista latino, miglior artista latino maschile, miglior album latino (per Viceversa) e miglior canzone latina (per Todo de ti).

La canzone che lo vede i coppia con Shakira parla di una delusione d'amore, che nel video viene raccontata in un'ambientazione decisamente futuristica, con luci al neon e colori accesi nelle sfumature del rosa e del verde. C'è persino un robot danzante. Proprio il robot era stato l'elemento con cui la collaborazione e il nuovo video erano stati annunciati, suscitando non poca curiosità. La robotica è il filo conduttore degli outfit dei due artisti. Il loro look rispetta in pieno questo clima futurista ed è perfettamente in sintonia con la scenografia.

Rauw Alejandro al di sopra degli abiti scuri indossa proprio una struttura metallica robotica, con tanto di antenne sporgenti. Gli altri outfit sono una tuta sportiva e una paio di pantaloni rosa su T-shirt bianca. I look della cantante sicuramente si adattano in pieno alla sua anima caliente. Shakira ha i capelli lunghi sciolti sulle spalle, sulla testa una specie di maschera da robot e sfoggia diversi outfit uno più sexy dell'altro (compresa la lingerie).

Indossa una sorta di baby doll rosa con bordo di pelliccia, un completo lilla composto da crop top e pantaloni cargo a vita alta, una tuta trasparente sulle gambe e sul décolleté, infine un body con oblò dalla profonda scollatura sul seno. L'artista nella sua lunga carriera ha sempre abituato i fan a coreografie spettacolari. Stavolta niente danza del ventre, ma movimenti robotici che hanno conquistato già il milione di persone corse ad ammirare il video.