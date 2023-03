Sfida di stile tra principesse: chi ha copiato l’abito scintillante di Kate Middleton Due principesse, un solo abito: tra le reali d’Europa spopola un abito scintillante con le rouches. Dopo Kate Middleton è stato indossato anche dalla principessa Mette Marit di Norvegia.

A cura di Beatrice Manca

Kate Middleton nel 2020, Matte Merit di Norvegia nel 2023

Capita, nella moda, di avere una sensazione di deja-vù: vedi una celebrità con un abito e sei sicuro di averlo già visto da qualche parte, indossato da qualcun altro. Capita anche tra le teste coronate d'Europa: più di una volta principesse, regine e royal di sangue blu sono apparse in pubblico sfoggiando uno stesso abito ad anni di distanza. È il caso della principessa Mette Marit di Norvegia, arrivata a Londra in visita ufficiale con …un abito di Kate Middleton!

L'abito di Kate Middleton è diventato un'opera d'arte

Facciamo un passo indietro e torniamo a marzo 2020: durante una visita a Dublino l'allora duchessa di Cambridge sfoggiò un look verde smeraldo destinato a rimanere negli annali. L'abito scintillante di Kate Middleton era firmato da un brand allora poco conosciuto, The Vampire's Wife, fondato dalla modella Susie Cave (la signora Nick Cave, per intenderci). Due anni dopo, l'abito ‘Falconetti' con maniche a tre quarti e volant, sarebbe stato immortalato nel primo ritratto ufficiale del principe William insieme alla moglie, dipinto dall'artista Jamie Coreth.

Kate Middleton in The Vampire’s Wife nel 2020

La principessa Mette Marit ‘ruba' il look a Kate Middleton

L'abito di The Vampire's Wife è uno dei più amati dalle reali di tutto il mondo: l'ultima a sfoggiarlo è stata la principessa norvegese Mette-Marit per partecipare a un ricevimento alla Lindley Hall, a Londra, insieme al marito. Mette-Marit di Norvegia lo ha scelto blu notte, in una versione leggermente diversa dal nome Cinderella, più lunga e con maniche trasparenti. Lo ha poi abbinato a scarpe col tacco Manolo Blahnik coordinate, lasciando i capelli biondi sciolti sulle spalle e acconciati con vaporosi boccoli. La sfida di stile è stata lanciata e, prevedibilmente, l'abito sarà l'oggetto del desiderio della prossima stagione.

