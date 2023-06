Serena Rossi sposa Davide Devenuto: il matrimonio in abito bianco con le spalle nude Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati in gran segreto a quasi 4 anni dalla proposta in tv. L’attrice ha rispettato la tradizione del total white ma ha rinunciato al velo e ai dettagli principeschi: ecco il suo abito da sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Serena Rossi e Davide Devenuto hanno pronunciato il fatidico sì: nelle ultime ore si sono sposati, coronando il loro sogno d'amore dopo 15 anni passati fianco a fianco. I due si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e da allora non si sono mai più lasciati. Nel 2016 hanno avuto il loro primo figlio, il piccolo Diego, ma, nonostante ciò, hanno preferito rimandare il matrimonio, non considerandolo una priorità. All'inizio del 2019 l'attrice ha ricevuto l'ambita proposta in diretta tv a Domenica In ma purtroppo tra pandemia e impegni lavorativi si è ritrovata a dover posticipare per anni la cerimonia. Ora per lei l'attesa è finita: ecco cosa ha indossato per il grande giorno.

Leggi anche Il matrimonio di Naomi Watts e Billy Crudup: abito bianco di pizzo per la sposa

Il matrimonio lontano dai riflettori di Serena Rossi e Davide Devenuto

Come documentato da alcune foto paparazzate dal settimanale Diva e Donna, Serena Rossi e Davide Devenuto si sarebbero sposati in gran segreto nelle ultime ore. Da sempre preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori e non hanno fatto eccezione neppure nel giorno del matrimonio, in occasione del quale hanno voluto al loro fianco solo i parenti e gli amici più stretti. Si sono promessi amore eterno durante un rito religioso e, sebbene abbiano organizzato tutto in forma blindata, gli obiettivi dei fotografi sono riusciti a beccarli fuori la chiesa circondati da alcune persone care, tutte lontanissime dal mondo dello spettacolo.

L'abito da sposa di Serena Rossi

Cosa ha indossato Serena Rossi per il matrimonio? Ha abbandonato i tubini neri "da palcoscenico" e ha rispettato la tradizione del total white. Ha infatti indossato un abito bianco dalla linea semplice e minimal, un modello con la gonna a ruota alla caviglia e il bustier strapless che ha lasciato le spalle nude. Non sono mancati i tacchi in tinta, per la precisione un paio di décolleté che sembrano essere di raso, e un bouquet di fiori bianchi. Niente velo o coroncina, ha detto no agli artifici e ha tenuto i capelli sciolti e ondulati. Il marito Davide ha sfoggiato un completo blu con tanto di fiore all'occhiello ma lo ha abbinato a una t-shirt bianca e a delle sneakers. I due prima o poi condivideranno sui social degli scatti del gran giorno?