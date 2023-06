Serena Rossi torna a Napoli per il concerto di Gigi D’Alessio: è una lady con tubino nero e diamanti Serena Rossi è tornata a Napoli, lo ha fatto per partecipare al concerto di Gigi D’Alessio a Piazza Plebiscito, sul cui palco si è esibita sia col cantante che con Enzo Gragnaniello. Quale migliore occasione di questa per essere chic e glamour?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda Gigi D'Alessio – Uno come te, ancora insieme, il concerto che il cantante ha tenuto lo scorso weekend a Piazza Plebiscito per festeggiare i suoi premi 30 anni di carriera (seguito poi da altri quattro live da sold-out). Sul palco è stato raggiunto da moltissimi ospiti speciali, da Biagio Antonacci ad Alessandro Siani, fino ad arrivare a Tananai, Lazza ed Elodie, quest'ultima apparsa meravigliosa in un sensuale abito a rete di cristalli. Tra le più attese c'era anche Serena Rossi, l'attrice napoletana tornata nella sua terra natale in versione chic e glamour.

L'omaggio a Napoli di Serena Rossi

Serena Rossi non è solo un'attrice di successo, è anche una talentuosa cantante e lo ha dimostrato sul palco di Piazza Plebiscito, esibendosi prima con Gigi sulle note di Un cuore malato, poi con Enzo Gragnaniello in Cu' mme. Da anni lavora tra Roma e Milano ma, una volta tornata a Napoli, non ha potuto fare a meno di celebrare le sue origini dicendo: "Le tre cose di Napoli che porto nel cuore? La mattina prestissimo ho la fortuna di vedere l'alba, di vedere il lungomare con il cielo che diventa viola e in quel momento Napoli è solo mia".

Serena Rossi con Enzo Gragnaniello

Serena Rossi in nero per il concerto a Piazza Plebiscito

Per il ritorno in tv su un palco a lei tanto caro Serena Rossi ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero: ha indossato il classico tubino dritto e fasciante ma declinato in una versione super sensuale.

Serena Rossi in Pinko

Ha scelto un modello firmato Pinko con un maxi spacco che ha rivelato la gamba, la scollatura squadrata e generosa e le spalline doppie. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté neri di Le Silla, e i gioielli di diamanti, dagli orecchini pendenti agli anelli, tutti firmati Crivelli. Niente ricci vaporosi e naturali, Serena ha puntato sui capelli lisci e a effetto bagnato, portandoli sciolti e tirati all'indietro. L'aria di Napoli non la rende forse ancora più raggiante?