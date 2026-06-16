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Secondo la “June theory” giugno è il mese dei nuovi incontri: l’estate spinge a dare una svolta alla propria vita

Giugno è simbolicamente considerato un mese di nuovi inizi e crescita. Si è più propensi a nuove conoscenze e chissà, a trovare l’amore. È la June theory.
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A cura di Giusy Dente
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Per molti non è gennaio il "mese dei buoni propositi", bensì giugno. Per motivarsi e darsi la spinta giusta in direzione del cambiamento positivo, tanti stanno sfruttando i social: su Instagram e TikTok si parla di June theory. La teoria trova il suo picco nella sfera sentimentale e amorosa: è il mese perfetto per cominciare nuove relazioni, per frequentare persone diverse, per godersi l'estate in buona compagnia e chissà, magari anche trovare l'amore.

Tanti, sulle due piattaforme, stanno raccontando le loro esperienze personali legate a incontri ed esperienze avvenuti nel mese di giugno, mese che sembrerebbe avvolto come da una specie di magia tutta sua. Non si può dire che sia scientificamente provato, ma ci sono sicuramente fattori sociali e psicologici ad alimentare questo meccanismo inconscio, che spinge a essere effettivamente più propositivi.

È come se giugno portasse con sé un'energia e una vitalità nuove. Il motivo si può ricondurre innanzitutto al passaggio dall'inverno all'estate: le giornate si allungano, ci sono più ore di luce il che significa un aumento della serotonina. Questo ha un impatto positivo sull'organismo, il corpo reagisce bene e questo spinge ad avere maggiore propensione a uscire, ad avere più interazioni sociali, a fare attività all'aria aperta. Questo determina a sua volta maggiori possibilità di fare un incontro interessante: un incontro dal vivo però, non scorrendo le foto del catalogo di Tinder! E già questo è un aspetto interessante, che fa uscire dalla routine tipicamente invernale in cui si sta ore a passare in rassegna i profili delle dating app. D'estate si esce e con le persone si parla dal vivo.

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Tutto bellissimo, soprattutto per i più romantici, quelli che sognano la grande avventura estiva. Ma attenzione: perché anche qui la fregatura è dietro l'angolo se non si sta con gli occhi aperti e se non si hanno le idee chiare. La June theory non investe solo chi cerca del grande amore, ma anche chi cerca relazioni più brevi, divertimento per i mesi estivi, passatempo leggero. E non c'è nulla di male. Inoltre investe anche gli ex, che dunque potrebbero tornare: e non è detto che sia con buone intenzioni! Quindi meglio non romanticizzare troppo e capire bene chi si ha di fronte, godendosi ciò che l'estate regala senza drammi e senza paturnie, ma vivendo il momento: e che sarà sarà.

La June theory, non vuole essere una scusa, una giustificazione alla passività: il principe azzurro non piove certo dal cielo. Non è un invito a restare immobili mentre il mondo gira e fa il suo corso: la teoria viene presentata più come un invito ad aprirsi a nuove esperienze, a nuove opportunità, approfittando dell'energia delle belle giornate e della magia estiva. L'occasione fa l'uomo ladro, come si suol dire! È quindi un invito a partecipare a eventi, uscire di più, magari anche a conoscere persone che non appartengono alla nostra comfort zone e perché no, anche a prendere l'iniziative nella propria vita sentimentale.

Ma non è solo questione di sentimenti, perché la stessa teoria si può applicare anche in altri ambiti in cui magari ci si sente bloccati, fermi. Che si tratti di un lavoro che non entusiasma più, di una comitiva con cui non ci si trova più bene, di un'attività che ci opprime: l'invito è a reagire, ad attivarsi, a fare qualcosa per uscire dal limbo e dalla vita stagnante.

@soulfulwealth.claire

The June Theory hit me hard… 💭 We’re halfway through the year already. Back in January, I decided I didn’t want to spend another year wishing things were different. I wanted more time, more freedom, more memories with my family, and a little less stress about money. So I started planting different seeds. 🌱 Am I where I want to be yet? No. Am I further ahead than I was 6 months ago? Absolutely. If things aren’t going the way you hoped this year, don’t wait until January to make a change. 6 months from now, you’ll wish you started today. ❤️ ✨ Follow for real-life mum life, mindset shifts & building an income online around family life. 🔗 Link in my Insta bio if you’re curious about what I started in January. #junetheory #midlifeawakening #mumlife #over40women #sidehustleuk

♬ original sound – Soulfulwealth.Claire

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