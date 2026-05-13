Perché l’amicizia sta sostituendo la vita di coppia: stabilità e comprensione senza dinamiche di possesso

In un mondo che corre e in cui le relazioni stanno diventando troppo superficiali, sempre più persone stanno investendo la loro quotidianità ed emotività nelle amicizie. Questo non significa che la coppia non esista più, ma che forse ha finalmente perso il ruolo centrale che la società le aveva da tempo affibbiato.

Il mondo del dating sta cambiando e, per molti, sta diventando sempre più complicato e faticoso. Le app promettono connessioni infinite ma spesso restituiscono relazioni superficiali, conversazioni che si interrompono nel nulla, dinamiche poco chiare e una sensazione mancanza emotiva. Oltre al ghosting, situationship e appuntamenti che sembrano colloqui di lavoro, gli ultimi romantici continuano a esistere e la coppia certamente sopravvive, ma sembra sempre più evidente che non occupa più automaticamente il centro della vita affettiva. Sempre più persone, e in particolare sempre più donne, stanno spostando il proprio investimento emotivo sulle amicizie, considerate più solide, presenti e affidabili delle relazioni romantiche. Anche attività che per decenni sono state raccontate come di coppia vengono oggi vissute all’interno dei gruppi di amici: si viaggia insieme, si cena insieme, si abita insieme e si costruiscono progetti di vita condivisi. Sui social circola in questi mesi persino l’ironia provocatoria del Is having a boyfriend embarrassing?, diventata il simbolo di una generazione che guarda con meno centralità alla relazione romantica tradizionale e con maggiore entusiasmo alle amicizie.

Uno dei segnali più evidenti di questo cambiamento riguarda il modo in cui le persone immaginano il futuro a livello quotidiano. Sui social sono tanti i meme in cui ci sono due grandi ville, una delle quali indicata come "la casa delle amiche", l’altra, poco distante, come quella dei partner. Un esempio che fa sorridere, ma che mostra come sempre più giovani scelgono di andare a vivere con amici pur avendo un partner, trasformando la convivenza in qualcosa di non necessariamente romantico, o almeno non nel senso tradizionale. Non si tratta soltanto di una questione economica, anche se ovviamente il costo della vita ha certamente un peso, ma di una diversa percezione della stabilità emotiva. Cambia il focus relazionale e forse perché abbiamo iniziato a credere a quella frase che ci dicevano fin da piccoli: i fidanzati vanno e vengono, gli amici sono per sempre.

Le amicizie vengono spesso considerate più durature delle relazioni sentimentali, meno esposte a dinamiche di possesso, aspettative rigide o break up improvvisi. In molti casi sono proprio le amiche a rappresentare la vera struttura emotiva della vita adulta: le persone che ascoltano, assistono nelle crisi, sono presenti nella quotidianità e restano nel tempo, spesso anche con progetti condivisi. Non sorprende allora che anche festività tradizionalmente associate alla coppia vengano sempre più celebrate tra amici, dalle cene di Natale ai San Valentino alternativi, fino ai viaggi organizzati esclusivamente con il proprio gruppo di riferimento.

Parallelamente sta cambiando anche il modo in cui nascono le relazioni. Dopo anni dominati dalle dating app, sta crescendo una stanchezza verso piattaforme percepite come dispersive e superficiali. In risposta, torna centrale il ruolo degli amici come intermediari sentimentali, i nostri cupido moderni. L’ultimo trend, infatti, prevede che il matchmaking non avvenga più soltanto attraverso hinge o bumble (per citarne due tra le più famose), ma nella realtà: sono gli amici a organizzare delle vere e proprie presentazioni in cui presentano gli amici come dei veri e propri prodotti, evidenziandone pregi e qualità, il tutto in situazioni sociali distese e divertenti. In un contesto in cui la fiducia è diventata un valore raro, conoscere qualcuno "approvato" dalla propria cerchia appare più rassicurante di uno swipe casuale. Questo non significa che la coppia abbia perso importanza o che l’amore romantico sia finito. Piuttosto, la relazione sentimentale non è più vista come l’unico legame capace di dare significato alla vita. Per una parte crescente delle persone, il centro emotivo si è allargato: non più soltanto il partner, ma una rete di amicizie profonde, durature e quotidiane che oggi sembrano offrire ciò che molti cercano davvero, quindi presenza, comprensione e stabilità. E in questo contesto, non c’è da sorprendersi se lasciamo nelle mani dei nostri amici la scelta dei futuri partners.

Infine, in un mondo che ci fa correre e che ci rincorre, un mondo che ci invita a performare, ad avere hobby per essere più cool, avere un amico con il quale non fare nulla è forse il tesoro più grande di tutti. Quando si vuole evadere si finisce per cercare qualcuno con cui la nostra batteria sociale può essere a meno di zero, qualcuno con cui non è necessario dover intrattenere una conversazione, cercare attività interessanti da fare o, anche, uscire di casa. Sia nella brutta che nella cattiva sorte, in salute e in malattia, avere una persona così al proprio fianco spiega perché la vita di coppia abbia perso in parte la centralità assoluta che aveva in passato.