Chi è il couch friend, l’amico che tutti dovremmo avere nella nostra vita

Il couch friend è quell’amico che rappresenta per noi una vera ricarica sociale, qualcuno con cui abbiamo un rapporto autentico, lontano dallo stress e dalla performance.

Quando pensiamo alle amicizie che fanno parte della nostra vita e la arricchiscono, ci vengono in mente tante persone diverse: l’amico con cui ci confidiamo, quello con cui si condivide la passione per i viaggi, l’amico che fa ridere anche nei giorni peggiori. Negli ultimi tempi però un nuovo tipo di amicizia sta diventando virale su TikTok e Instagram, quella con il cosiddetto couch friend. Si tratta di un’amicizia intima ma informale, con qualcuno con cui ci sentiamo completamente a nostro agio: un rapporto che non ha bisogno di grandi piani o performance sociali, ma che riesce a regalare comunque quel senso di conforto e naturalezza che molti di noi cercano nella quotidianità. In un mondo dove spesso ci sentiamo osservati o giudicati, il couch friend è la persona con cui possiamo stare completamente a nostro agio, magari senza fare nulla di speciale, eppure sentendoci davvero compresi.

Chi è il couch friend

Il couch friend è l’amico con cui puoi letteralmente passare ore sul divano senza sentirti sotto pressione; è quella persona con cui non ti senti obbligato a cercare l’outfit perfetto per uscire, con cui non serve inventarsi attività interessanti e con cui non ci sono aspettative di performance conversazionali. Con il couch friend si può guardare un film, mangiare snacks, stare al telefono o semplicemente stare in silenzio vicini. Ciò che conta davvero è la sensazione di pace e autenticità che si prova in sua presenza, senza bisogno di fare qualcosa. È come sentirsi a casa, anche e soprattutto quando si è solo seduti sul divano a non fare niente insieme. Questo tipo di amicizia mostra quanto sia bello condividere spazi e tempo in un modo così naturale e non performativo.

Perché dovremmo avere un’amicizia così

In un’epoca in cui siamo costantemente connessi, ma spesso in modo superficiale e performante, sempre a mostrare solo il meglio di noi, il couch friend offre qualcosa di rigenerante: autenticità. Avere un’amicizia di questo tipo può ridurre lo stress, offrire una boccata d’aria fresca dopo giornate piene di impegni e restituire quella sensazione di essere accettati per quello che siamo, senza necessità di apparire. Nell’intimità informale del divano, si crea uno spazio dove la comunicazione non richiede sforzo, le conversazioni scorrono, si ride per niente, a volte si parla a lungo e a volte non si parla affatto, ed è ugualmente ok. Un rapporto così diventa una sorta di ricarica sociale, un luogo sicuro dove il rapporto umano ritorna a quello che molte persone cercano davvero nelle amicizie, ovvero un senso di appartenenza e pace, senza aspettative non dette né pressioni da soddisfare.