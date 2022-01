Savannah Phillips, la pronipote di Elisabetta II è la royal baby più esuberante di tutti Savannah Phillips, pronipote della regina Elisabetta, in diverse occasioni pubbliche ha dimostrato tutto il suo caratterino: è la royal baby più vivace ed esuberante.

Savannah Phillips e le cuginette

Fa scherzi ai cuginetti più piccoli, fa le linguacce e le facce buffe davanti alle telecamere, saluta fotografi e giornalisti come una vera star e senza alcun timore: la piccola Savannah Phillips è tra i royal babies quella più esuberante di tutti, dall'indole più scherzosa. Ha 11 anni ed è la primogenita e di Autumn e Peter Phillips; quest'ultimo è il maggiore dei nipoti della regina Elisabetta II, figlio della principessa Anna. I genitori della bambina hanno divorziato pochi mesi fa, dopo 13 anni di matrimonio, in cui oltre a Savannah hanno avuto anche un’altra figlia, Isla. La maggiore è una bambina davvero pestifera, come ha dimostrato in diverse occasioni pubbliche.

Savannah Phillips già fa parlare di sé

Kate Middleton e il principe William stanno educando i loro figli a una vita quanto più normale possibile, facendo trascorrere loro molto tempo all’aria aperta e molto poco a contatto con le telecamere. Per i tre la coppia vuole un’infanzia senza eccessiva esposizione mediatica, un’infanzia come quella di qualunque bambino. Certo, i tre royal babies stanno già familiarizzando con la vita di corte, col protocollo reale, con gli obblighi che avranno soprattutto in futuro nei confronti della famiglia, ma in questi anni si sono visti molto poco. Solitamente le occasioni migliori sono le foto ufficiali, per esempio quelle delle tradizionali cartoline natalizie. Oppure le uscite e le occasioni pubbliche.

Savannah Phillips

Proprio durante queste occasioni oltre a Louis, Charlotte e George si è imposta all’attenzione anche una loro cuginetta, spesso presente. Si tratta della prima pronipote della regina Elisabetta Savannah Phillips, che con la sua vivacità e spontaneità a volte ha creato anche qualche imbarazzo. In occasione del royal Wedding della principessa Eugenia lei e il cuginetto George sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Savannah imitava i trombettieri che si stavano esibendo prima della cerimonia e George ridacchiava, fino al punto di doversi coprire la bocca con la manina.

Savannah Phillips fa ridere il cuginetto George al matrimonio della principessa Eugenie

Nel 2018, invece, mentre tutta la royal family era affacciata al balcone di Buckingham Palace in occasione del Trooping the Colour, la bambina ha messo scherzosamente la mano sulla bocca del piccolo George, proprio come a volergliela tappare, perché ridacchiava troppo. Forse in questo va d'accordo con la cuginetta Charlotte, che tra i tre figli di William e Kate Middleton sembra essere quella più a proprio agio davanti alla macchina fotografica, quella dal carattere più estroverso e soprattutto più deciso.