Sarah Ferguson dopo la mastectomia e il tumore alla pelle: “Non saltate i controlli” La duchessa di York ha raccontato la sua storia in occasione della settimana dedicata alla prevenzione, e per farlo ha scelto di posare con un cappotto rosa in una foto ricca di espressività. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarah Ferguson immortalata da Christopher Paul Horne

In occasione della Cancer Prevention Action Week Sarah Ferguson ha posato vestita interamente di rosa, esortando le persone a non trascurare i controlli di routine. La duchessa di York ha postato lo scatto sul suo profilo Instagram lanciando l'appello e ricordando la sua storia, promuovendo così la prevenzione. All'ex moglie del principe Andrea, infatti, era stato diagnosticato un cancro al seno nel 2023 su cui i medici erano prontamente intervenuti con un'operazione chirurgica, mentre nel gennaio 2024 ha scoperto di essere affetta da una forma aggressiva di cancro alla pelle.

Sarah Ferguson immortalata da Christopher Paul Horne

Il look di Sarah Ferguson

Fergie ha posato davanti all'obiettivo di Christopher Paul Horne, indossando un cappotto in pelle rosa, sopra un paio di pantaloni a palazzo dello stesso colore e una camicia bianca con fiocco. La duchessa di York era in piedi su un piedistallo in legno e teneva in mano un anthurium bianco dal lungo stelo, dietro di lei un telo che richiamava i suoi abiti e accanto una pila di sedie. "Essere invitati a scattare per un membro della famiglia reale non sempre permette di guidare la creatività espressiva, ma poi arriva il metodo ‘Fergie'. Lei è una donna che rappresenta al meglio l'individualità. Duchessa: grazie per aver avuto fiducia in me in questo nuovo viaggio creativo", ha scritto il fotografo.

Sarah Ferguson immortalata da Christopher Paul Horne

L'appello della duchessa di York

Sarah Ferguson ha scritto sotto lo scatto: "Per celebrare la Cancer Prevention Action Week, vorrei esortare ad essere diligenti con i controlli sanitari. Sono determinata a fare tutto il possibile per contribuire ad aumentare la consapevolezza condividendo la mia esperienza. Mi è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2023 e un melanoma, una forma aggressiva di cancro della pelle, quest’anno e se non fosse stata per la diligenza e la cura dei miei medici, la mia situazione sarebbe potuta essere molto peggiore. È stato un 2023 impegnativo e avevo quasi rimandato la mia mammografia di routine, ma mia sorella Jane mi ha convinto ad andare. Dopo aver subito una mastectomia e una ricostruzione, potevo solo sperare di essere guarita, motivo per cui la nuova diagnosi di cancro alla pelle è stata uno shock. Ora sono nelle migliori mani e sono positiva grazie al sostegno della mia famiglia. Qualche giorno potrebbere fare la differenza tra la vita e la morte, quindi per favore non saltare o rimandare i tuoi controlli sanitari e invita i tuoi cari a fare lo stesso".