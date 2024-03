Sarah Ferguson in versione figlia dei fiori: l’abito con le farfalle è un’omaggio alle isole Samoa L’ex moglie del principe Andrea sta apparendo spesso in pubblico, partecipando a eventi ufficiali della royal family. L’ultimo è stato in occasione della Giornata internazionale della donna nell’arcipelago dell’Oceano Pacifico dove ha sfoggiato un look perfettamente abbinato ai costumi del luogo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson ha partecipato a un ricevimento a Samoa in occasione della giornata internazionale della donna. La duchessa di York è volata nelle isole dell'Oceano Pacifico per prendere parte all'evento organizzato da Gareth Hoar, Alto Commissario britannico, nella sua residenza. Hoar ha sottolineato il significato della Giornata internazionale della donna per il governo britannico e come questo si traduca in azioni sul campo a Samoa:

Il Regno Unito è impegnato ad affrontare le disuguaglianze di genere in tutto il mondo e ha posto il rafforzamento delle donne e delle ragazze al centro del suo lavoro internazionale. Questo mese è il primo anniversario della Strategia internazionale del governo britannico per le donne, che stabilisce il nostro impegno per l'istruzione delle ragazze, l'emancipazione e la fine della violenza di genere. Il nostro obiettivo a Samoa è lavorare in collaborazione con il governo e le comunità locali per ispirare e potenziare le donne e le ragazze, aumentare l'accesso a nuove opportunità e risorse e promuovere il cambiamento.

Il look della duchessa di York

La reale ha sfoggiato un look colorato dai rimandi hippy. Il vestito scelto da Sarah Ferguson è caratterizzato da una stampa molto colorata su tessuto nero, raffigurante una serie di farfalle dal valore di 900 euro. L'abito, lungo fino ai piedi, stretto in vita e dalla maniche a sbuffo e chiusura a bottoni sul davanti è stato firmato dal marchio statunitense alice + olivia un brand amato a Hollywood che tra la sua clientela può vantare Meghan Markle, Michelle Obama, Beyonce, Gwyneth Paltrow, Gigi Hadid e Jessica Alba. La fondatrice dell'azienda è Stacey Bendet, che per disegnare i suoi abiti trae ispirazione dai modelli vintage e gli abiti sono caratterizzati da stampe colorate. La duchessa nell'ultimo periodo sta apparendo spesso in pubblico, lanciando messaggi forti in favore della prevenzione, dopo aver affrontato un cancro al seno ed essere ora in cura per un melanoma.