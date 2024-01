Anche i royals indossano le sneakers: Sarah Ferguson e la passione per le scarpe basse La duchessa di York ha detto addio ai tacchi alti, dopo aver sfilato sul red carpet con un paio di scarpe da ginnastica continua a sfoggiare anche per gli eventi ufficiali. Ed è comunque elegantissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson è tornata. Da quando Carlo è diventato re, si lavora per appianare i vecchi dissapori della famiglia, e tra questi c'è anche Sarah Ferguson. La duchessa di York è stata allontanata dalla famiglia reale per molto tempo dopo gli scandali in cui era stata coinvolta, tra amanti e tradimenti, e che avevano portato inevitabilmente la regina Elisabetta a chiedere che lei e il principe Andrea divorziassero. Ma Fergie è sempre rimasta nel cuore dei sudditi e risorge come un araba fenice dalle sue stesse ceneri. Dopo anni di basso profilo e tornata ad apparire in pubblico in grande stile al matrimonio della figlia Eugenie nel 2018; da allora le sue apparizioni si sono fatte sempre meno sporadiche e lo scorso Natale ha anche preso parte alla tradizionale passeggiata della royal family a Sandringham. Sorridente e vestita di verde Fergie sembra non aver mai smesso di far parte della famiglia Windsor. Carlo ora vuole una monarchia più snella e meno oppressiva e questo include anche riappacificarsi con i vecchi fantasmi. Ora la duchessa di York sta combattendo contro un melanoma alla pelle, una seconda diagnosi di cancro che arriva dopo quella al seno.

Lo stile di Sarah Ferguson

La duchessa di York negli anni è stata presa anche come modello di stile. Dovendo affrontare il problema dell'eterno confronto con Lady Diana, ha modellato il suo abbigliamento sulla sua personalità: accanto a una principessa del Galles sempre impeccabile ed elegante, Sarah Ferguson rispondeva con spontaneità, genuinità e un pizzico di ribellione, quei lati del suo carattere che amavano i britannici. E prosegue anche oggi con questo suo modo di essere, che si riflette inevitabilmente in come appare. Chi mai potrebbe calcare il red carpet in sneaker? Solo Fergie. Ed eccola mostrarsi con un abito da sera e un paio di scarpe da ginnastica glitterate.

L'outfit alla marinaretta della duchessa di York

Sarah Ferguson continua con il suo stile sporty chic e si mostra in pubblico con un paio di slipper Charlotte Olympia, un modello che dimostra sicuramente molto carattere, decorate sul davanti con il muso di un gatto dal valore di da 454 euro. A queste scarpe ha abbinato un look decisamente marinaresco abbinando a una gonnellina plissettata un blazer doppio petto Veronica Beard con bordino a righe Miller e i bottoni dorati da 867 euro. A chiudere l'ensemble una tote bag in paglia intrecciata decorata da pompon del marchio sostenibile Kayu del valore di 115 euro.