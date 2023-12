Sarah Ferguson, duchessa in scarpe da ginnastica rompe le regole sul red carpet L’ex moglie del principe Andrea ha scelto di abbinare un sneakers all’abito da sera per partecipare al gala organizzato dalla figlia Eugenie.

Sarah Ferguson sceglie la comodità. L'ex moglie del principe Andrea scende dai tacchi e opta per un paio di sneakers per partecipare al primo gala dell'Anti-Slavery Collective, l'associazione fondata da Eugenie, la figlia minore, contro la schiavitù moderna. La duchessa di York segue quindi il trend che sta ormai spopolando, quella di mettere le scarpe basse sotto gli abiti da sera, senza rinunciare all'eleganza.

Il look sporty chic di Sarah Ferguson

La scelta di Fergie non stupisce, la duchessa di York ha sempre rotto gli schemi, da quando è entrata a far parte della famiglia reale, tanto da essere stata espressamente bandita dal principe Filippo dai pranzi di Natale a Sandringham. Ora con re Carlo le regole sono cambiate e il castello accoglie non solo Sarah Ferguson ma anche figli e nipoti della regina Camilla. Da quando è stata "reintegrata" nella royal family le sue apparizioni pubbliche sono sempre più numerose e in occasione del gala, ha indossato un vestito lungo nero con collo alto e copri-spalle a cui sono state abbinate un paio di scarpe da ginnastica firmate Gucci, un modello Bambi decorate con glitter argentati. Fergie aveva già sfoggiato un paio di scarpe basse in occasione del Festival del Cinema di Venezia 2022, dove è apparsa a sorpresa scendendo dal molo con la sua classica verve.

Gli altri partecipanti alla serata

La duchessa di York ha posato accanto alle figlie. La principessa Eugenie, 33 anni, ha partecipato assieme al marito Jack Brooksbank, scegliendo come stilista Peter Pilotto, lo stesso che ha disegnato il suo abito da sposa. Il vestito nero indossato dalla nipote della regina Elisabetta era caratterizzato da uno spacco vertiginoso con inserti dorati, abbinati alle scarpe Jimmy Choo. La sorella Beatrice ha optato per lo stesso look scelto per la veglia alla Westminster Hall il 17 settembre 2022, un abito blazer nero firmato Self-Portrait. Accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, tra gli ospiti anche la cugina Zara Tindall, figlia della principessa Anna, con un maxi abito nero di Rebecca Vallance.

