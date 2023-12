Santiago e Luna Marì tra le giostre con mamma Belén: sono adorabili con i piumini coordinati Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese hanno trascorso la domenica pomeriggio al lunapark con mamma Belén Rodriguez. Tra giostre e adorabili foto di coppia, hanno sfoggiato dei piumini coordinati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La scorsa domenica è stata all'insegna del divertimento per Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese: i due fratellini hanno trascorso la giornata fianco a fianco a Leoland, un lunapark che si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. A portarli insieme è stata la mamma Belén Rodriguez, che è "tornata bambina" accompagnandoli tra le giostre con tanto di look a tema. I due bimbi hanno mangiato hotdog e mashmallow, hanno posato sullo sfondo di maxi sculture a tema natalizio, sono saliti su originali "rane volanti" e hanno visitato la casa di Masha e Orso, sempre tenendosi per mano e scambiandosi sorrisi affiatati.

Santiago e Luna trascorrono la domenica con Belén

Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato? Sebbene probabilmente si sia trattato solo di un caso, i piccoli Santiago e Luna Marì sono apparsi adorabili con dei piumini total black, dei modelli anti-vento perfetti per proteggersi dal freddo.

Santiago e Luna a Leoland

Se da un lato quello del primogenito di Belén è il classico modello gonfio tornato in voga nell'ultima stagione, quello della secondogenita è leggermente più lungo e avvitato e ha un cappuccio con la pelliccia sugli orli. I due bimbi si sono lasciati immortalare sorridenti fianco a fianco, apparendo unitissimi e affiatati nonostante la differenza di età.

Luna Marì in tuta e piumino

Gli outfit comodi di Santiago e Luna Marì

Santiago, inoltre, sta crescendo a vista d'occhio e giorno dopo giorno somiglia sempre di più a papà Stefano. Al momento, però, sembra non aver ereditato la sua passione per gli outfit eleganti, preferisce puntare sulla comodità dello stile casual come la maggior parte dei suoi coetanei.

Luna Marì Spinalbese

Ha infatti abbinato il piumino nero a una comoda tuta blu e delle sneakers Nike in bianco e nero. Per Luna Marì, invece, mamma Belén ha scelto degli ampi pantaloni di tuta in verde acceso e un paio di stivaletti imbottiti in beige. Insomma, a quanto pare i due fratellini sono letteralmente inseparabili, a prova del fatto che l'amore fraterno riesce a superare ogni ostacolo o distanza.

Luna Marì e Santiago al lunapark