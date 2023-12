Belén Rodriguez torna bambina al lunapark: le scarpe con l’occhiello costano quasi mille euro Belén Rodriguez ha trascorso la domenica al lunapark con i figli ed è letteralmente tornata bambina, anche con il look. Ecco chi ha firmato le sue scarpe con l’occhiello dall’animo retrò.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Belén Rodriguez e della burrascosa rottura con Stefano De Martino dovuta ai presunti (e continui) tradimenti. Ora, però, la conduttrice sembra aver ritrovato la felicità accanto ad Elio Lorenzoni, il nuovo compagno che l'ha sostenuta nel momento più difficile della sua vita e che sogna di sposare. Al di là delle relazioni amorose, la sua priorità rimangono i figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese e non sorprende che abbia voluto trascorrere proprio con loro quest'ultimo weekend pre-natalizio. I tre sono andati al lunapark e, tra giostre, dolciumi e abbracci, Belén è letteralmente tornata bambina.

Belén al lunapark torna bambina anche con il look

Ieri pomeriggio Belén Rodriguez ha portato i figli a Leolandia, un parco di divertimento che si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, e non ha esitato a documentare tutto sui social con delle adorabili foto di famiglia accompagnate dalla didascalia: "Tornare bambini. Zucchero filato. Hotdog. Mashmallow. Tante risate. Tanto entuasiasmo". Naturalmente per la conduttrice non poteva mancare il look "a tema", il cui capo chiave sono state le calzature: delle originali scarpe con l'occhiello ispirate al modello che praticamente tutti abbiamo indossato durante l'infanzia. A quanto pare sono tornate di moda e sembrano essere destinate a spopolare.

Le scarpe con l'occhiello di Belén

Chi ha firmato le scarpe retrò di Belén

Le scarpe con l'occhiello di Belén sono le Mary Jane in pelle spazzolata di Prada, un modello dall'anima retrò che reinterpreta in versione griffata le calzature che completavano le uniformi scolastiche negli anni '70. Il logo lettering, infatti, spicca sulla tomaia, esaltando la fibbia metallica.

Le Mary Jane di Prada

Quanto costano le calzature ispirate all'infanzia? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 920 euro. Per completare l'outfit Belén ha scelto un paio di calzettoni di spugna bianca, un paio di jeans oversize col risvoltino sulla caviglia e un maxi montone beige per proteggersi dal freddo. In quanti prenderanno ispirazione dalla sua scelta di stile per aggiungere un tocco vintage al loro outfit?