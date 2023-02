Sanremo 2023: le anticipazioni sui look di cantanti in gara, conduttori e ospiti Manca ormai pochissimo all’inizio di Sanremo 2023. In attesa di vedere i look dei protagonisti del Festival, ecco le anticipazioni di stile, tutto ciò che sappiamo sui look e i nomi degli stilisti che vestiranno conduttori, cantanti in gara e ospiti al Festival.

A cura di Marco Casola

Gianni Morandi e Amadeus alla conferenza di lancio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando il Festival di Sanremo sta per cominciare inizia il toto nomi degli stilisti e dei brand che vestiranno cantanti, conduttori e sopiti sul palco dell'Ariston. Tra gli addetti ai lavori iniziano i rumors e sul web spuntano migliaia di articoli con ipotesi e look ideali per i protagonisti del Festival. Anche per Sanremo 2023 c'è grande attesa per scoprire quali saranno gli abiti dei cantanti e quali stilisti della moda italiana e internazionale li vestiranno. Ecco dunque tutte le anticipazioni che siamo riusciti a scoprire contattando gli stylist dei protagonisti di Sanremo e le case di moda coinvolte nel Festival.

Cosa indosserà Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Da perfetta imprenditrice digitale quale è Chiara Ferragni si è ben guardata dall'offrire a qualcuno l'esclusiva della notizia dei marchi che la vestiranno a Sanremo. La Ferragni è sponsor di se stessa, non ha bisogno di giornali e tv, usa i suoi social come cassa di risonanza per fare tutti gli annunci che la riguardano. In barba alle regole sanremesi non scritte, che chiedono il massimo riserbo sui look, riserbo che in molti mantengono fino alla loro prima apparizione sul palco, Chiara Ferragni ha spoilerato i brand scelti, annunciando prima di tutti sui suoi social che a Sanremo 2023 indosserà abiti Couture di Schiaparelli e Dior. Sappiamo che i look potrebbero essere completati con scarpe di Gianvito Rossi. Resta il mistero sui gioielli ma diverse volte in passato Chiara è stata ambassador della Maison Bulgari e potrebbe anche in quest'occasione sfoggiare preziose del marchio romano.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

I look di Amadeus e Chiara Francini a Sanremo

C'è ancora grande riserbo sugli abiti di Chiara Francini, che verranno rivelati solo quando il Festival inizierà, la scelta dell'attrice potrebbe forse ricadere su uno storico marchio italiano che l'ha già vestita in diverse occasioni in passato. Sul palco di "Drag Race" e in diverse occasioni pubbliche Chiara ci ha abituati a divertenti outfit sopra le righe con originali copricapo scultorei, siamo certi che anche a Sanremo riuscirà a stupirci. Siamo certi che i gioielli saranno firmati Crivelli, mentre i look saranno probabilmente accompagnati da sandali e pump Roger Vivier. Amadeus indosserà i suoi soliti smokin luccicanti firmati Gai Mattiolo, stilista che da anni segue lo stile del conduttore e della moglie Giovanna Civitillo, la quale prima del Festival si è mostrata con un look colorato di Rossorame.

Amadeus alla conferenza stampa di lancio per Sanremo 2023

Paola Egonu e Francesca Fagnani in Armani

Come rivelato da Fanpage.it, Paola Egonu, che sarà co-conduttrice del Festival giovedì 9 febbraio, sul palco di Sanremo sfoggerà una serie di total look Emporio Armani da lei scelti insieme al team della casa di moda. Per completare i look l'atleta ha scelto scarpe dello stesso marchio degli abiti e preziosi gioielli Pomellato. E' quasi certo che Francesca Fagnani indosserà almeno un abito di Armani, ma non sono ancora stati scelti gli altri look della serata. La giornalista e conduttrice potrebbe completare gli outfi con gioielli di Pasquale Bruni e scarpe di Roger Vivier e Gianvito Rossi.

Chiara Ferragni in Moschino

Cosa indosseranno Anna Oxa, Elodie, Ariete e Mengoni

Solitamente tutti i cantanti in gara, per scegliere i look di Sanremo, si affidano alle mani esperte di stylist più o meno conosciuti, tutti ma non Anna Oxa, che sembra abbia scelto da sola i look griffati Dolce&Gabbana che indosserà sul palco, mentre nel daily potrebbe sfoggiare alcuni capi del marchio Avant Toi. Ricordando quanto era meravigliosa all'Ariston nei Festival degli anni '80 e '90, non vediamo l'ora di vedere il suo stile. La giovanissima Ariete indosserà look di The Attico, come aveva già fatto sul palco di Sanremo giovani, a seguire lo styling Lorenzo Posocco, il più cercato del momento, che a Sanremo curerà i look anche di Elodie, che pare indosserà Versace con scarpe Roger Vivier e Gianvito Rossi, mentre nel daily sfoggerà look di Max Mara e Hilfiger Collection. Ancora Posocco curerà i look di Marco Mengoni, di cui ancora non si sa nulla di certo, gli addetti ai lavori puntano tutto su Gucci e Versace, anche se non è da escludere una collaborazione con Marni, marchio che l'ha vestito in diverse occasioni. Sappiamo che il cantante indosserà outfit daily firmati Lacoste e Tommy Hilfiger X Martine Rose.

Anna Oxa a Sanremo giovani

La reunion di Paola e Chiara e degli Articolo 31 a Sanremo

Iconiche lo sono state nel passato e siamo certi lo saranno anche a Sanremo 2023. A confermarlo e il loro stylist, Nicolò Cerioni che, ai microfoni di Fanpage.it, ha anticipato alcuni dettagli del look di Paole e Chiara. Cerioni non si sbottona sui brand scelti per l'avventura sanremese, nel toto nomi appaiono Maison come Cavalli e Dolce&Gabbana. E' certo che nel daily dovrebbero indossare capi di Levi's e Tommy Hilfiger, mentre i look per l'Ariston saranno accompagnati da luminosi gioielli di cristalli.

Paola e Chiara a Sanremo giovani

Ylenia Puglia, stylist degli Articolo 31, racconta a Fanpage.it i look scelti per Sanremo 2023: "C’è una diversa consapevolezza e un diverso approccio al palco di Sanremo – spiega la stylist – Con loro abbiamo cercato di creare con gli abiti un tributo ai grandi rap del mondo americano. I loro look saranno creati appositamente per l'occasione da un marchio italiano e insieme abbiamo cercato di fare qualcosa che non avevano mai fatto". La stessa stylist è stata scelta da LDA per gli outfit sanremesi, a Fanpage.it Puglia ha rivelato che sul palco il figlio di Gigi D'Alessio "avrà i colori del disco, la freschezza dei suoi anni e il giusto scintillio".

Chi veste a Sanremo Mr Rain, Tananai e Gianluca Grignani

Armani vestirà Ultimo, mentre Tananai potrebbe indossare un look di MM6 Maison Margiela, completando i look daily con capi dei marchi Levi's e Ferrari. Colapesce e Dimartino per il Festival indosseranno abiti di Carlo Pignatelli e Gaelle Paris, Kekko Silvestre sarà vestito Armani e gli altri componenti del gruppo indosseranno look di Demas. Mr Rain vestirà in esclusiva look di GCDS per tutte le serate e nel daily indosserà capi di Levi's e Ferrari, mentre tutti i look di Gianluca Grignani sono firmati John Richmond. Sappiamo che i Colla Zio nel daily potrebbero indossare capi Lacoste e Levi's.

Shari a Sanremo giovani

Chi veste Shari, Lazza e i Coma_Cose a Sanremo

La giovanissima Shari a Sanremo 2023 vestirà Dolce&Gabbana, riguardo al suo stile la stylist Michela Di Viesti a Fanpage.it dichiara: "Per Shari ho pensato a un mood punk rock, una cosa alla Miley Cyrus. Abbiamo lavorato su uno stile molto pulito con colori scuri e completi pelle e denim per il daily". Dopo i look coordinati del 2021, i Coma_Cose tornano a Sanremo 2023 con un guardaroba interamente firmato Vivienne Westwood. Il duo, seguito dalla stylist Giorgia Cantarini, ha dunque scelto di omaggiare l'iconica stilista punk recentemente scomparsa portano sul palco dell'Ariston una serie di look caratterizzati da capi sartoriali dall'animo british.

I Coma_Cose in Vivienne Westwood

Sarà lo stylist Simone Furlan a seguire i look di Lazza a Sanremo, che sul palco indosserà una serie di look Missoni appositamente creati per l'occasione e nel daily capi Hilfiger Collection e Levi's. Furlan spiega a Fanpage.it: "Per Lazza ho scelto il brand più inaspettato di tutti, Missoni. I suoi look sono un mix tra l'identità storica di questo marchio italiano e l'identità di Lazza che è più street, hip hop, trap. Ho cercato dunque di unire questi due mondi per creare un effetto nuovo e inaspettato".

Gianmaria a Sanremo giovani

Silvia Ortombina, alias Tiny Idols, curerà l'immagine di Gianmaria, a Fanpage.it la stylist racconta l'ispirazione alla base dei look: "Per Gianmaria ho scelto un’estetica pulita, contaminata da dettagli non finiti e capi destrutturati. Ci ha accompagnato la poesia, ma anche un codice essenziale che traduce il desiderio di leggerezza e fluidità come espressione massima dell’anima sul palco". Sappiamo che il cantante sul red carpet potrebbe indossare un look di MM6 Maison Margiela.

I look di Giorgia firmati Dior e Madame in Off-White

Giorgia per Sanremo sceglie ancora Dior, Maison che ormai da anni la veste per il palco e le apparizioni pubbliche, a seguire lo styling sarà Valentina Davoli. La cantante nel daily completerà i suoi look con capi del marchio Avant Toi. Madame vestirà total look di Off-White, a Fanpage.it Simone Furlan racconta lo styling scelto per Sanremo: "Madame è un personaggio che ha sempre giocato con i generi nell'abbigliamento, anche questo sarà uno dei temi portanti per il Festival 2023. Il percorso di stile racconterà la storia di un personaggio che trova la forza in sé e diventa qualcos'altro". Simone Furlan seguirà anche lo stile di Mara Sattei, che sul palco e nel daily potrebbe sfoggiare scarpe Roger Vivier e Gianvito Rossi e abiti Sportmax, Max Mara e Levi's. Sui look da palco Furlan rivela a Fanpage.it: "Mara indosserà un brand di Alta Moda per tutte le serate. Con lei abbiamo fatto un lavoro couture. Lavoreremo su un unico concetto di stile attraverso cui cercheremo di raccontare il sublime, di mostrare una profondità che attira ma allo stesso tempo spaventa. La palette scelta è ispirata a questo concetto di sublime".

Mara Sattei in Sportmax a Sanremo giovani

Leo Gassman elegante, LDA a colori

"Per Leo Gassman ho scelto uno styling elegante, giovane, sexy e sempre sofisticato – spiega la stylist Stefania Sciortino – con colori scuri e che valorizza la fisicità maschile attraverso un guardaroba formale ma riletto con un tocco contemporaneo”. Il cantante indosserà sul palco dell'Ariston ogni sera un look firmato da un brand diverso e ci sarà un abito costum-made per la finale, tra i marchi scelti MM6 Maison Margiela e Neil Barrett. LDA sarà seguito dalla stylist Ylenia Puglia che rivela a Fanpage.it "sul palco avrà i colori del disco, la freschezza dei suoi anni e il giusto scintillio".

Leo Gassman in Antonio Marras a Sanremo Giovani

Rosa Chemical veste Moschino, Sethu sperimenta con brand emergenti

Rosa Chemical, sul red carpet iniziale e in tutte le serate del Festival di Sanremo 2023, indosserà total look Moschino, composti con abiti sartoriali dal mood punk, appositamente disegnati per l'occasione dal Direttore Creativo della Maison Jeremy Scott. Il cantante nel daily indosserà occhiali Huma eyewear. Ribelli, fluidi, ambiziosi, sperimentali e senza paura così saranno i look di Sethu.

Jordanluca x Sethu

Il cui guardaroba sanremese è ispirato da una delle grandi passioni del cantante: i manga, soprattutto quelli dark. Dettagli rubati alle subculture degli anni 80/90 e una palette scura, con prevalenza di nero, caratterizzano gli outfit, tutti firmati da brand concettuali o di nicchia, come Babylon, DROMe, Annakiki, Meriisi e Jordanluca scelti dal cantante e dal suo team per dare visibilità nuove realtà emergenti. I look saranno completati con gioielli Giò Marrazzo. A seguire lo styling sarà Francesco Mautone.

Il bozzetto del look Moschino di Rosa Chemical

Levante in Etro a Sanremo 2023

Levante a Sanremo 2023 arriverà con una serie di look Etro, disegnati per lei dall'amico stilista e Direttore Creativo della Maison italiana Marco De Vincenzo, e con gioielli del brand vicentino Made in Italy Fope. Olly per tutte le serate del Festival vestirà abiti Canaku mentre nel daily sfoggerà look Tommy Hilfiger e capi Levi's. Entrambi i cantanti saranno seguiti dallo stylist Lorenzo Oddo. I Cugini di Campagna non deluderanno le aspettative dei fan e sul palco porteranno il loro stile glam. Riguardo ai look scelti per Sanremo il management del gruppo fa sapere: "hanno attraversato uno spazio temporale lungo più di 50 anni, rimanendo sui loro zatteroni, con i loro capelli e quegli abiti che hanno fatto la storia. A Sanremo arriveranno con un pulmino che trasporterà i loro preziosi abiti, soprabiti e scarpe, con cui sapranno ancora una volta, sorprendere". A seguire i look lo stylist Al Pacino, che ha pensato a un guardaroba che strizza l'occhio non solo al presente ma anche al futuro del gruppo.

Levante

I look dei cantanti della serata dei duetti a Sanremo 2023

Dopo aver partecipato in gara alla kermesse musicale, in coppia con Rettore, Ditonellapiaga torna a Sanremo 2023 per duettare con Colla Zio, per l'occasione ha scelto ancora il marchio Philosophy di Lorenzo Serafini, a seguire lo styling Susanna Ausoni. La stessa stylist curerà il look di Elisa, che a Sanremo arriva a per duettare con Giorgia e lo farà indossando un abito custom made totalmente ecosostenibile di Stella McCartney, accompagnato da gioielli vintage, come rivelato da Ausoni in un'intervista a Fanpage.it. Noemi, BigMama e Arisa, che duetteranno rispettivamente con Mara Sattei, Elodie e Gianluca Grignani potrebbero indossare abiti DROMe ed Apnoe. La terza cantante dovrebbe completare l'outfit con pump Roger Vivier. Rose Villain, che duetterà Rosa Chemical, nel daily sfoggerà capi Sportmax.

Da Mahmood a Blanco i look dei super ospiti

Blanco e Mahmood, dopo la vittoria dello scorso anno tornano a Sanremo per un'esibizione speciale. Il primo indosserà Dolce&Gabbana, mentre Mahmood potrebbe indossare un look di MM6 Maison Margiela. Tra i super ospiti spiccano Nek, che indosserà abiti Giorgio Armani, con uno styling ispirato alla new wave anni '80 e curato da Susanna Ausoni, mentre vedremo La Rappresentante di Lista in Valentino, con look curati dallo stylist Lorenzo Oddo.

Atelier Emè per le orchestrali

I look degli ospiti sul palco dell'Ariston e in esterna

I molti saranno attori e attrici e personaggi dello spettacolo che si avvicenderanno sul palco dell'Ariston o nelle trasmissioni collaterali al Festival. Sappiamo che Bianca Guaccero, per un intervento sul palco, apparirà con abiti Genny, mentre Rocio Morales, sul palco il 9 febbraio, indosserà i gioielli Pasquale Bruni. Ema Stokholma per le dirette serali con Rai Radio2 indosserà abiti Amen, abbinati a capospalla Mangano. Mara Venier per tutta la settimana e per la puntata speciale di Domenica In vestirà Enrico Coveri. Il conduttore del Prima Festival, Jody Cecchetto, sarà in Neil Barrett. Infine i look delle donne dell'orchestra di Sanremo saranno tutti firmati Atelier Emé.